El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River

Después del prematuro cierre de temporada, River atraviesa tiempos de despedidas. Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja no renovarán sus contratos por decisión de Marcelo Gallardo y uno de los que se encargó de agradecerles por los momentos vividos fue Juan Fernando Quintero.

El colombiano, que compartió cancha en muchos momentos buenos con los futbolistas salientes, se mostró activo en su cuenta oficial de Instagram y le dedicó una historia a cada uno de sus ahora ex compañeros. Por supuesto, los mensajes no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

“¡Muchas batallas juntos, amigo! Te quiero y te deseo lo mejor. Te voy a extrañar, viejo”, fueron las palabras del 10 para Enzo Pérez. Por su parte, a Casco le escribió: “Éxitos hermanito. Te quiero mucho, mi chancha“.

Para Nacho Fernández también hubo un sentido mensaje: “Los gestos hablan por sí solos. Sé feliz, amigo. Te quiero mucho, nadie va a borrar nada. Te voy a extrañar“. Al Pity Martínez le puso: “Loquito, lo mejor y te voy a extrañar. Te quiero mucho“.

Para el final quedó Miguel Ángel Borja, con quien no solo compartió vestuario en River, sino también en la Selección Colombia. Las palabras para su compatriota fueron especiales: “¡Siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Hermano Migueluchi“.

Boselli, Bustos y Paulo Díaz deberán buscar club

Tanto Fabricio Bustos como Paulo Díaz tienen abierta la puerta de salida de River. La única razón por la que no son bajas confirmadas es porque todavía tienen contrato vigente por el club. Por este motivo, al no estar en los planes del Muñeco, tendrán que acercar una buena oferta para poder ser transferidos. Lo mismo sucederá con Sebastián Boselli, que jugó poco y nada tras ser repescado de Estudiantes.

¿Armani va a seguir en River?

Por otra parte, Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional.

