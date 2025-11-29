Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River

El 10 despidió a todos sus ex compañeros, con quien compartió cancha en grandes momentos. Un posteo para cada uno.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River
© RiverEl sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River

Después del prematuro cierre de temporada, River atraviesa tiempos de despedidas. Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja no renovarán sus contratos por decisión de Marcelo Gallardo y uno de los que se encargó de agradecerles por los momentos vividos fue Juan Fernando Quintero.

El colombiano, que compartió cancha en muchos momentos buenos con los futbolistas salientes, se mostró activo en su cuenta oficial de Instagram y le dedicó una historia a cada uno de sus ahora ex compañeros. Por supuesto, los mensajes no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

¡Muchas batallas juntos, amigo! Te quiero y te deseo lo mejor. Te voy a extrañar, viejo”, fueron las palabras del 10 para Enzo Pérez. Por su parte, a Casco le escribió: “Éxitos hermanito. Te quiero mucho, mi chancha“.

Para Nacho Fernández también hubo un sentido mensaje: “Los gestos hablan por sí solos. Sé feliz, amigo. Te quiero mucho, nadie va a borrar nada. Te voy a extrañar“. Al Pity Martínez le puso: “Loquito, lo mejor y te voy a extrañar. Te quiero mucho“.

Para el final quedó Miguel Ángel Borja, con quien no solo compartió vestuario en River, sino también en la Selección Colombia. Las palabras para su compatriota fueron especiales: “¡Siempre vamos a ser familia. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Hermano Migueluchi“.

Publicidad
Un vestuario con pocos caudillos: quiénes serán los líderes de River en 2026 tras las salidas de Enzo Pérez y Nacho Fernández

ver también

Un vestuario con pocos caudillos: quiénes serán los líderes de River en 2026 tras las salidas de Enzo Pérez y Nacho Fernández

Boselli, Bustos y Paulo Díaz deberán buscar club

Tanto Fabricio Bustos como Paulo Díaz tienen abierta la puerta de salida de River. La única razón por la que no son bajas confirmadas es porque todavía tienen contrato vigente por el club. Por este motivo, al no estar en los planes del Muñeco, tendrán que acercar una buena oferta para poder ser transferidos. Lo mismo sucederá con Sebastián Boselli, que jugó poco y nada tras ser repescado de Estudiantes.

¿Armani va a seguir en River?

Por otra parte, Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja no renovarán contrato con River.
  • Juan Fernando Quintero usó Instagram para dedicar historias de despedida a sus cinco ex compañeros de River.
  • Los mensajes de Quintero a sus ex compañeros incluyeron frases como: “Te quiero mucho” y “Te voy a extrañar“.
En medio de todas las salidas, la joya que hizo 8 goles y no tendrá lugar con Marcelo Gallardo en River

ver también

En medio de todas las salidas, la joya que hizo 8 goles y no tendrá lugar con Marcelo Gallardo en River

La verdad detrás del supuesto interés de River por Sebastián Villa

ver también

La verdad detrás del supuesto interés de River por Sebastián Villa

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Gallardo ya se los comunicó: Enzo, Nacho, Casco, Pity y Borja se van de River
River Plate

Gallardo ya se los comunicó: Enzo, Nacho, Casco, Pity y Borja se van de River

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán
River Plate

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán

Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera
River Plate

Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera

La pubalgia dio un respiro a Mastantuono y Xabi Alonso apuesta a su regreso en plena crisis futbolística de Real Madrid
Fútbol europeo

La pubalgia dio un respiro a Mastantuono y Xabi Alonso apuesta a su regreso en plena crisis futbolística de Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo