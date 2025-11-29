Es tendencia:
Revelan la charla que mantuvo Enzo Pérez para jugar en Nacional de Uruguay: “Me encantaría”

El mediocampista conquistó la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009 y con River en 2018.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mediocampista no continuará en River.
El mediocampista no continuará en River.

Enzo Pérez no continuará en River. El mediocampista y referente que finalizaba su vínculo con el club el próximo 31 de diciembre y ya fue notificado por Marcelo Gallardo en una charla personal, al igual que sucedió con otros héroes de Madrid como Milton Casco, Nacho Fernández y Pity Martínez.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡ETERNAMENTE GRACIAS, ENZO!“, le dedicaron como palabras de despedida en las redes sociales oficiales del Millonario, donde disputó 279 partidos oficiales y conquistó 10 títulos, incluida la histórica Copa Libertadores de 2018 y la Recopa Sudamericana en 2019.

Cabe destacar que el mediocampista había regresado al club en enero de este año, a pedido de Marcelo Gallardo, luego de jugar un año en Estudiantes de La Plata a causa de una salida que había tenido lugar por un cortocircuito con Martín Demichelis.

Un detalle hasta ahora desconocido sobre la carrera de Enzo Pérez, que se dio a conocer casi en simultáneo con la confirmación de su despedida, fue que antes de dar lugar a su regreso al Pincha recibió un llamado para defender la camiseta de otro campeón de América: Nacional de Montevideo.

Así lo hizo saber Alejandro Balbi, ex presidente del club uruguayo, durante una entrevista concedida a Horas Después, de Trimax. “Yo estaba con el representante de Alexis Castro, conocido de (Rodolfo) D’Onofrio, que me vino a saludar porque tengo una amistad. Ya no era el presidente de River. Y me dice ‘por qué no les damos a Enzo Pérez'”, relató.

Y continuó: “En ese momento se había peleado con Demichelis, después termina en Estudiantes. Enzo Pérez en Uruguay… Era groso. Hablé con Enzo Pérez. Me dijo ‘presi, me encantaría ir a Nacional, pero le acabo de dar la palabra a Estudiantes. Me quedó eso de tenerlo ahí cerquita y no poder“.

Si Enzo Pérez hubiera recalado en Nacional de Montevideo hubiese significado la posibilidad de jugar en tres campeones de Copa Libertadores diferentes en su carrera. El Bolso llegó a ser un verdadero gigante a nivel continental, conquistando el certamen en 1971, 1980 y 1988.

Con un emotivo mensaje, River oficializó la salida de Enzo Pérez tras la charla con Marcelo Gallardo

Con un emotivo mensaje, River oficializó la salida de Enzo Pérez tras la charla con Marcelo Gallardo

El exitoso paso de Enzo Pérez por River

 Tras sus pasos por Godoy Cruz, el recordado por Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia, Enzo llegó a River por 2,5 millones de euros a mediados de 2017. De manera inmediata se ganó la titularidad indiscutida dentro del equipo de Gallardo y empezó a dejar marcado su sello dentro del campo de juego, que derivó en el amor de los hinchas.

En lo individual, disputó 279 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió 6 goles, repartió 10 asistencias, le sacaron 86 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. En lo colectivo y a nivel internacional, ganó: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. En lo doméstico, conquistó: 2 Torneos Locales, 2 Copa Argentina, 2 Trofeos de Campeones y 2 Supercopas Argentinas.

Juan Ignacio Portiglia

