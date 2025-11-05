Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y River Plate se verán las caras este domingo en un duelo clave para la clasificación a octavos de final y a la próxima Copa Libertadores. Este nuevo Superclásico se da en medio de una profunda crisis del Millonario con Marcelo Gallardo al frente del equipo.

Los de Núñez cayeron en 8 de sus últimos 10 compromisos y recientemente fueron eliminados en el certamen internacional y en la Copa Argentina. Para colmo, se complicó su situación en la Tabla Anual y su rival podría asegurar el boleto a la Libertadores con apenas un empate en el clásico.

A pesar de este panorama, con incertidumbre por la finalización del vínculo de Gallardo con River al final de este año, se confirmó que Stéfano Di Carlo, flamante presidente del Millonario, extendió el contrato del Muñeco por un año más, es decir hasta diciembre de 2026, tal como adelantó Germán García Grova.

De esta manera, a solo cuatro días del Superclásico, los de Núñez llegarán a La Bombonera con una duda menos, la continuidad de Gallardo más allá de este Torneo Clausura. Del otro lado, en Boca recibieron la noticia mientras trabajan de cara al duelo.

Según pudo saber BOLAVIP, en el Xeneize la información se recibió con tranquilidad en medio de los entrenamientos. El plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia están focalizados en sus tareas para intentar darle una alegría a su público el domingo y afianzarse de cara a los cruces de eliminación directa.

Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River

Desde su regreso al elenco de Núñez a mediados de 2024, el entrenador de 49 años lleva dirigidos un total de 75 encuentros. Su saldo es de 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas. Por el momento, no logró títulos.

