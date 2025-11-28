Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con un emotivo mensaje, River oficializó la salida de Enzo Pérez tras la charla con Marcelo Gallardo

A través de las redes sociales, la cuenta oficial del Millonario hizo formal que el referente no continuará dentro del plantel en 2026.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Pérez, en su regreso a River en 2025.
© GettyEnzo Pérez, en su regreso a River en 2025.

A pesar de que era prácticamente un secreto a voces, ahora es oficial: Enzo Pérez no sigue en River. El referente del plantel y, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más queridos por los hinchas en los últimos años, no continuará siendo parte del plantel que comanda tácticamente Marcelo Gallardo. Esto se decidió después de una charla entre ambos protagonistas del Millonario.

A pesar de que a principios de 2025 regresó a la institución por pedido expreso del Muñeco mientras el volante estaba en Estudiantes de La Plata, apenas una temporada más tarde se llevó a cabo la conversación que derivó en su salida. También es una realidad que en el último tramo del año, el mediocampista de 39 años casi no tuvo tiempo de juego por diversos motivos.

Lo cierto es que este viernes por la tarde y a través de la cuenta oficial en las principales redes sociales, River despidió a Enzo Pérez. Con un emotivo posteo dedicado específicamente al referente durante su paso en el club, el Millonario escribió: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡ETERNAMENTE GRACIAS, ENZO!“.

Tweet placeholder

De esta manera, dejó de ser una simple información y se convirtió en un hecho fáctico. Pese a su legado dejado en el conjunto de Núñez, el oriundo de Maipú no continuará vistiendo La Banda durante la próxima temporada del fútbol argentino. Sin embargo, salvo un cambio de última hora, no se espera que anuncie su retiro sino que siga su carrera en otro elenco del país.

El exitoso paso de Enzo Pérez por River

El resumen podría ser: 8 años, 10 títulos. Tras sus pasos por Godoy Cruz, el recordado por Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia, Enzo llegó a River por 2,5 millones de euros a mediados de 2017. De manera inmediata se ganó la titularidad indiscutida dentro del equipo de Gallardo y empezó a dejar marcado su sello dentro del campo de juego, que derivó en el amor de los hinchas.

Publicidad

En lo individual, disputó 279 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió 6 goles, repartió 10 asistencias, le sacaron 86 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. En lo colectivo y a nivel internacional, ganó: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. En lo doméstico, conquistó: 2 Torneos Locales, 2 Copa Argentina, 2 Trofeos de Campeones y 2 Supercopas Argentinas.

Enzo Pérez tras la conquista de River en la Copa Libertadores 2018 ante Boca. (Getty Images)

Enzo Pérez tras la conquista de River en la Copa Libertadores 2018 ante Boca. (Getty Images)

Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

ver también

Tras los rumores de La Bombonera, Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Las despedidas de River a Nacho Fernández, Casco y Pity Martínez

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder

DATOS CLAVE

  • El protagonista Enzo Pérez no continuará en River Plate tras una conversación con el DT Marcelo Gallardo, a pesar de haber regresado a principios de 2025.
  • River Plate despidió a Enzo Pérez este viernes por la tarde a través de sus redes sociales, dedicándole un emotivo posteo.
  • Enzo Pérez jugó 8 años en River, disputó 279 partidos y ganó 10 títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
La Selección de Irán planea un boicot para el sorteo de la fase de grupos del Mundial: el motivo
Mundial 2026

La Selección de Irán planea un boicot para el sorteo de la fase de grupos del Mundial: el motivo

La baja de último momento que tendrá Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final
Boca Juniors

La baja de último momento que tendrá Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final

Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”
FÓRMULA 1

Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”

Tomás Nasif no volverá a River y seguirá en Banfield
River Plate

Tomás Nasif no volverá a River y seguirá en Banfield

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo