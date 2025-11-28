Con un emotivo mensaje, River oficializó la salida de Enzo Pérez tras la charla con Marcelo Gallardo

A pesar de que era prácticamente un secreto a voces, ahora es oficial: Enzo Pérez no sigue en River. El referente del plantel y, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más queridos por los hinchas en los últimos años, no continuará siendo parte del plantel que comanda tácticamente Marcelo Gallardo. Esto se decidió después de una charla entre ambos protagonistas del Millonario.

A pesar de que a principios de 2025 regresó a la institución por pedido expreso del Muñeco mientras el volante estaba en Estudiantes de La Plata, apenas una temporada más tarde se llevó a cabo la conversación que derivó en su salida. También es una realidad que en el último tramo del año, el mediocampista de 39 años casi no tuvo tiempo de juego por diversos motivos.

Lo cierto es que este viernes por la tarde y a través de la cuenta oficial en las principales redes sociales, River despidió a Enzo Pérez. Con un emotivo posteo dedicado específicamente al referente durante su paso en el club, el Millonario escribió: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡ETERNAMENTE GRACIAS, ENZO!“.

De esta manera, dejó de ser una simple información y se convirtió en un hecho fáctico. Pese a su legado dejado en el conjunto de Núñez, el oriundo de Maipú no continuará vistiendo La Banda durante la próxima temporada del fútbol argentino. Sin embargo, salvo un cambio de última hora, no se espera que anuncie su retiro sino que siga su carrera en otro elenco del país.

El exitoso paso de Enzo Pérez por River

El resumen podría ser: 8 años, 10 títulos. Tras sus pasos por Godoy Cruz, el recordado por Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia, Enzo llegó a River por 2,5 millones de euros a mediados de 2017. De manera inmediata se ganó la titularidad indiscutida dentro del equipo de Gallardo y empezó a dejar marcado su sello dentro del campo de juego, que derivó en el amor de los hinchas.

En lo individual, disputó 279 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió 6 goles, repartió 10 asistencias, le sacaron 86 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. En lo colectivo y a nivel internacional, ganó: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. En lo doméstico, conquistó: 2 Torneos Locales, 2 Copa Argentina, 2 Trofeos de Campeones y 2 Supercopas Argentinas.

Enzo Pérez tras la conquista de River en la Copa Libertadores 2018 ante Boca. (Getty Images)

Las despedidas de River a Nacho Fernández, Casco y Pity Martínez

