Los mejores memes del empate entre Independiente y River por el Torneo Clausura

En el Estadio Libertadores de América, Independiente y River Plate no se sacaron ventajas en el partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura. Aunque el duelo tenía una enorme importancia para ambos equipos, debieron conformarse con un punto por lado.

Los comandados por Marcelo Gallardo jugaron condicionados por la lesión de último minuto de Paulo Díaz y la salida de Germán Pezzella durante el primer tiempo. Así el Muñeco debió improvisar con una zaga para intentar triunfar en el clásico.

Aunque fue un partido de ida y vuelta con buenas oportunidades para ambos equipos, también fue un compromiso marcado por la labor de los jueces de línea, que tuvieron que anular tres goles por posiciones adelantadas, decisiones avaladas por el VAR.

Entre las grandes figuras de la noche estuvo Franco Armani, a quién los hinchas reconocieron en las redes sociales. El arquero del Millonario fue clave para mantener el cero en su arco al atajar jugadas clarísimas para los locales.

