Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2025

El Xeneize y el Millonario chocaron en un partido clave y los hinchas acompañaron con una ola de memes.

Por Agustín Vetere

En el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors recibió este domingo a River Plate en La Bombonera. Los gigantes del fútbol argentino se jugaron puntos cruciales para el campeonato y la Tabla Anual en esta nueva edición del Superclásico.

Desde temprano, los hinchas de ambos equipos atravesaron la jornada con los habituales memes que animaron las redes sociales. La presencia de Dua Lipa, que ofrece recitales en el Estadio Más Monumental este fin de semana, fue uno de los grandes temas de la tarde.

Luego, se confirmó que Gallardo saldría con línea de 5 defensores, algo que también generó una ola de chistes. Ya tras el pitazo final y a pocos minutos del entretiempo, Exequiel Zeballos extendió su gran presente con la apertura del marcador y generó más comentarios sobre la poderosa vincha que lo acompaña en esta racha.

De arranque en el complemento, Gallardo mandó a la cancha a Juanfer Quintero, pero fue el Xeneize el que salió enchufado. Con asistencia del Changuito desde el fondo de cancha, Miguel Merentiel la mandó al fondo de la red para el 2-0 parcial.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

