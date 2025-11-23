Es tendencia:
TORNEO CLAUSURA

Los mejores memes de Rosario Central vs. Estudiantes por los octavos del Torneo Clausura 2025

La gran polémica por el título que AFA le otorgó al Canalla estuvo al flor de piel durante el duelo de Playoffs ante el Pincha.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Rosario Central vs. Estudiantes.
Los mejores memes de Rosario Central vs. Estudiantes.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y Estudiantes de La Plata se miden este domingo en el Gigante de Arroyito. El duelo no solo está cargado de tensión por lo que hay en juego, sino también por la polémica alrededor de AFA en la semana.

Es que Chiqui Tapia y el resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino decidieron otorgarle el jueves al Canalla el título de Campeón de Liga 2025. Sin aviso previo y con la totalidad de las fechas disputadas, el organismo le concedió una estrella al combinado rosarino por haber sido líder de la Tabla Anual.

Esta decisión de Tapia generó una enorme polémica que atravesó al fútbol argentino y Estudiantes de La Plata no tardó en mostrarse en la vereda contraria. Para colmo, el Pincha se enfrentaría al Canalla en este primer cruce de eliminación directa, algo que alimentó el morbo.

Desde temprano, los usuarios de todos los equipos apuntaron contra Rosario Central, Ángel Di María y Tapia a través de los habituales memes. Manifestaron su deseo de una victoria de los platenses y se burlaron de los rosarinos por celebrar el título ganado en un escritorio.

El momento del pasillo, esperado desde la amenaza de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, a Juan Sebastián Verón también fue un momento pico para los memes. Es que los jugadores de Estudiantes, por sugerencia de su presidente, decidieron recibir de espaldas a los jugadores de Central.

agustín vetere
Agustín Vetere

