Los mejores memes de la eliminación de River ante Racing en el Torneo Clausura

En el Cilindro de Avellaneda, Racing Club y River Plate se enfrentaron este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Este choque de potencias definía un boleto para la siguiente ronda y continuar con vida en la carrera hacia el título.

Los comandados por Marcelo Gallardo llegaron inmersos en una mala racha que quebró la confianza de sus hinchas. Para colmo, su primer partido en la etapa de eliminación directa era ante la Academia, uno de los equipos más fuertes en la actualidad del fútbol argentino.

Fue precisamente el elenco dirigido por Gustavo Costas el que golpeó primero en Avellaneda. En apenas 3 minutos, Racing sacó ventaja con un cabezazo de Santiago Solari. Así, desde temprano, los memes afloraron en redes sociales para acompañar otra jornada picante en el Torneo Clausura.

El Muñeco movió el banco de suplentes y River encontró una ráfaga goleadora en los pies de Ian Subiabre y Juanfer Quintero para darlo vuelta parcialmente. Sin embargo, Toto Fernández lo empató nuevamente para desencadenar un entretenido cierre. En una de las últimas, Martirena la empujó para la victoria agónica de Racing.

