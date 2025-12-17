El refuerzo que Teo Gutiérrez recomendó tanto para Boca como para River: “No hay más, así que mírenlo”

Aunque ya pasaron ocho años de su último paso por el fútbol argentino, defendiendo la camiseta de Rosario Central, Teófilo Gutiérrez se ha mantenido siguiendo de cerca la actualidad de un país en el que siempre destacó haberse sentido muy cómodo, habiendo defendido también las camisetas de River, Racing y Lanús.

Con 40 años pero sin intenciones de retirarse por lo pronto, el talentoso delantero viene de coronarse campeón del Clausura 2025 de Colombia con Junior de Barranquilla, en su cuarto ciclo en el club, y en plena celebración se permitió incluso recomendar a uno de sus compañeros no solo a River, equipo con el que conquistó cinco títulos incluida la Libertadores de 2015, sino también a Boca.

Fue mientras Jermein Peña, defensor de 26 años, destacaba la importancia que había tenido Teo en su llegada al equipo procedente de Unión Magdalena y en cómo siempre le mostró su confianza, al punto de augurarle que juntos iban a ser campeones, como sucedió este martes.

“Solo quiero decir algo, perdón”, interrumpió Teófilo Gutiérrez mientras su compañero se expresaba ante la prensa. Y lanzó un mensaje directo a los equipos más grandes del fútbol argentino. “River y Boca, aquí lo tienen. No hay más, así que mírenlo”.

Peña, por su parte, destacó a Teo como un padre para él. “Todos los días llamaba llorando porque quería venir a Junior. En el momento que llegó me dijo, yo estaba lesionado e hicimos un video que fue viral, que íbamos a ser campeones. Acá está”, dijo mostrando el trofeo.

¿Quién es Jermein Peña?

Jermein Peña es un defensor central oriundo de Santa Marta que se destaca por su fortaleza física y un importante juego aéreo. Con 26 años, siempre se ha desempeñado en el fútbol colombiano, primero en Unión Magdalena y desde 2023 en Junior de Barranquilla.

Su segundo nombre es Zidane y lo eligió su abuelo por su fanatismo por el talentoso exfutbolista francés, quien también fuera entrenador multicampeón con Real Madrid. No ha tenido de momento experiencia con la Selección de Colombia y su cotización actual, según Transfermarkt, es de 650 mil euros.

