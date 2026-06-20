Marcelo Culotta reveló la deuda económica de San Lorenzo: millones de dólares y 96 causas judiciales

Dos semanas después de asumir, el presidente dio a conocer los pasivos de la institución a través de un video explicativo.

Desde hace varios años, San Lorenzo atraviesa un delicado momento. Tan preocupante es la actualidad que la crisis es institucional y económica. Con ese contexto de incertidumbre total, Marcelo Culotta presentó un video a través de las redes sociales oficiales del club, para comunicarle a los socios e hinchas cómo están las finanzas con lujo de detalle y mucha exactitud.

El flamante presidente asumió hace dos semanas, luego de imponerse recientemente. Debido a la situación del Ciclón, su mandato durará 18 meses y se extenderá hasta diciembre de 2027, ya que en principio es para completar el tiempo que debería estar Marcelo Moretti en el cargo. Tras su polémica salida, la transición la lideró Sergio Constantino, que cayó ante el ahora directivo.

Marcelo Culotta fue electo nuevo presidente de San Lorenzo (@frenesiazulg).

Lo cierto es que Culotta realizó un video en las plataformas oficiales. “Quiero dirigirme a los socios de San Lorenzo para contarles la real situación en la que se encuentra el club“, comenzó su discurso el mandatario azulgrana. Y antes de revelar los números que preocupan a los hinchas, soltó: “Por primera vez hay un oficialismo que viene a contarles la realidad, a 15 días de asumir“.

La primera filmina indicó que el Ciclón tiene un pasivo de 67.883.991,05 dólares. Dicha cifra inmensa, en otros países hasta significaría la quiebra por la imposibilidad de pagarla en el corto plazo, lo que deja en evidencia la trágica situación en la que se encuentra. Y encima, no está en un buen pasar futbolístico ni con potenciales ventas millonarias. Pero eso no es todo…

El pasivo económico que comunicó San Lorenzo.

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Por otro lado, está afrontando 96 causas judiciales debido a demandas por ex futbolistas, entrenadores y diversos protagonistas que fueron a la Justicia por falta de pago o incumplimiento varios. En ese sentido, el pasivo judicial escala a 29.485.963 dólares, lo que incrementa sustancialmente el monto ya adeudado que se mencionó anteriormente. Un panorama muy preocupante.

A su vez, hay otra deuda en el fútbol profesional. A raíz de que no se cumplió con los salarios, los jugadores están 3 meses atrasados en sueldo y los números rojos alcanzan los $629.395.985. No conforme con eso, el Ciclón afronta 30 contratos que vencen en diciembre, lo que se traduce en pérdida de patrimonio ya que esos futbolistas sufren una caída abrupta del valor de venta.

La nueva Comisión Directiva realizó un informe sobre el estado de situación de San Lorenzo, que arrojó como resultado un pasivo estimado de $98.771.206.976,64.



La situación es delicada, pero el primer paso es decir la verdad.



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