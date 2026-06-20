La advertencia de Gustavo Alfaro tras el triunfo de Paraguay en el Mundial: “Desconfíen”

La selección guaraní venció 1-0 a Turquía y se juega la clasificación contra Australia, en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Sufrió, pero ganó. En el último turno del viernes, la Selección de Paraguay venció 1-0 a Turquía con un verdadero golazo de Matías Galarza Fonda ni bien empezó el partido y consiguió tres puntos claves para llegar a la última fecha con chances de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, Gustavo Alfaro habló en la conferencia de prensa.

Cabe recordar que el combinado guaraní jugó con un futbolista menos en gran parte del encuentro, a raíz de la expulsión a Miguel Almirón por hablarle a un rival tapándose la boca, hecho prohibido desde la polémica entre Prestianni y Vinícius. Pese a esta sanción y escenario adverso, el elenco sudamericano mantuvo la ventaja en el marcador y cosechó tres unidades claves.

Gustavo Alfaro reclamando al árbitro en Paraguay – Turquía por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en conferencia de prensa, Alfaro sentenció: “Cuando a Paraguay lo dan por muerto, desconfíen“. Pocos segundos más tarde, el experimentado entrenador continuó. “No había mañana, el partido era hoy. Había que poner el pecho y los jugadores me hicieron vivir una de mis noches más lindas como entrenador”, confesó sin titubear al decirlo públicamente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estábamos convencidos“, aseguró sobre haber conseguido este triunfo contra Turquía, para soñar con una eventual clasificación a la próxima ronda. “A pesar de todas las adversidades, podíamos sacarlo adelante“, insistió sobre el fallo arbitral que lo dejó con un hombre menos.

Gustavo Alfaro, DT argentino de la Selección de Paraguay. (Getty Images)

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Sin embargo, fiel a su estilo, lejos de celebrar por demás, volvió a hacer hincapié en las claves básicas que él siempre remarca. “Hay que poner los pies en la tierra. Que hayamos ganado hoy no significa que somos un equipo consagrado“, manifestó el director técnico argentino. Inmediatamente después, agregó: “Tenemos que trabajar con prudencia y humildad“.

Por último, se refirió a lo que será la tercera y última fecha del grupo D, en la que se definirán los clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo. “Tenemos una batalla tremenda ante Australia”, adelantó Alfaro con vistas al próximo jueves 25 por la noche. Antes de culminar con sus declaraciones, Gustavo redobló la apuesta. “Si esta fue dura, esa será mucho más“, afirmó.

Matías Galarza Fonda, autor del único gol de Paraguay ante Turquía. (Getty Images)

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