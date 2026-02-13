Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Mateo Mendía palpitó la previa entre Boca y Platense: “No importa quién esté enfrente”

El defensor está a préstamo en el Calamar hasta fin de año, sin cargo ni opción de compra y analizó el duelo contra su ex equipo.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Mateo Mendía, defensor de Boca cedido en Platense.
© Prensa PlatenseMateo Mendía, defensor de Boca cedido en Platense.

Este domingo a partir de las 19:30 horas y por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Boca recibe a Platense en La Bombonera. De cara al compromiso estelar del fin de semana que promete ser emocionante y es clave para la tabla de posiciones, Mateo Mendía fue el encargado de palpitar la previa del partido contra su ex equipo y al cuál bien sabe que deberá regresar en 10 meses.

Sin lugar bajo la consideración de Claudio Úbeda y a pesar de ser el capitán de la Reserva que salió bicampeona a finales de 2025, el zaguero central surgido de las divisiones inferiores se vio obligado a buscar rodaje en otro club de Primera División. En ese sentido, se fue cedido al Calamar hasta fin de año sin cargo ni opción de compra, por lo que el 31 de diciembre finalizará su préstamo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el defensor de 21 años rompió el silencio antes del enfrentamiento contra el Xeneize. “A Boca hay que jugarle de igual a igual”, sentenció Mendía de cara al duelo en La Bombonera que lo enfrentará contra la institución dueña de su pase. “Hay que ser protagonista y no meterse atrás“, volvió a insistir pocos segundos más tarde.

Mateo Mendía es nuevo defensor del Calamar | Club Atlético Platense
Mateo Mendía, durante su presentación en Platense.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabemos la jerarquía que tiene“, reconoció en referencia a los jugadores que integran el plantel de Boca. Sin embargo, no le bajó el precio a Platense y a la estrategia que planificaron y manifestó: “Como jugamos contra Boca vamos a jugar todos los partidos, no importa quién esté enfrente“.

El oriundo de la ciudad de Olavarría también admitió la buena predisposición de sus nuevos compañeros, cuando expresó: “Me encontré con un grupo muy lindo en Platense, hay lindas personas que te hacen sentir parte desde el primer día”. Pero como no podía ser de otra manera, instantes después aclaró: “Estaba cómodo en Boca y acá me hicieron sentir uno más, es muy lindo“.

Publicidad
Gallardo a Merlos en zona de vestuarios tras ser expulsado en River vs. Argentinos Juniors: “Pésimo árbitro y mala persona”

ver también

Gallardo a Merlos en zona de vestuarios tras ser expulsado en River vs. Argentinos Juniors: “Pésimo árbitro y mala persona”

El elogio de Mendía a Paredes, Ander Herrera y Zeballos

En cuanto a la actualidad que atraviesa el Xeneize, Mateo Mendía fue contundente. “Leandro Paredes potenció al equipo, tanto en lo grupal como adentro de la cancha. Hizo que el grupo se fortaleciera, siempre estaba atrás de todos nosotros”, confesó sin titubear. Y al mismo tiempo, reveló: “Él, Ander Herrera y el Changuito Zeballos, siempre están todos muy presentes“.

Imagen
Mateo Mendía, durante su estadía en Boca.

DATOS CLAVE

  • Mateo Mendía está cedido a préstamo en Platense hasta fin de año, sin cargo ni opción de compra, procedente de Boca.
  • En la previa del domingo, el zaguero confesó: “A Boca hay que jugarle de igual a igual. Hay que ser protagonista y no meterse atrás“.
  • Luego, el defensor de 21 años expresó: “Como jugamos contra Boca vamos a jugar todos los partidos, no importa quién esté enfrente“.
Publicidad
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca definió el destino a préstamo de Mendía y Dalmasso
Boca Juniors

Boca definió el destino a préstamo de Mendía y Dalmasso

Boca: Mientras define con Claudio Úbeda, una de sus joyas se iría a un posible rival en la Copa Libertadores
Boca Juniors

Boca: Mientras define con Claudio Úbeda, una de sus joyas se iría a un posible rival en la Copa Libertadores

Los 5 jugadores de la Reserva de Boca que serán promovidos a Primera y los 4 que pueden sumarse
Boca Juniors

Los 5 jugadores de la Reserva de Boca que serán promovidos a Primera y los 4 que pueden sumarse

La confesión de Argentinos Juniors tras vencer a River: “Cuando lo echaron a Gallardo los notamos desconcertados”
Fútbol Argentino

La confesión de Argentinos Juniors tras vencer a River: “Cuando lo echaron a Gallardo los notamos desconcertados”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo