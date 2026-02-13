Mateo Mendía palpitó la previa entre Boca y Platense: “No importa quién esté enfrente”

Este domingo a partir de las 19:30 horas y por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Boca recibe a Platense en La Bombonera. De cara al compromiso estelar del fin de semana que promete ser emocionante y es clave para la tabla de posiciones, Mateo Mendía fue el encargado de palpitar la previa del partido contra su ex equipo y al cuál bien sabe que deberá regresar en 10 meses.

Sin lugar bajo la consideración de Claudio Úbeda y a pesar de ser el capitán de la Reserva que salió bicampeona a finales de 2025, el zaguero central surgido de las divisiones inferiores se vio obligado a buscar rodaje en otro club de Primera División. En ese sentido, se fue cedido al Calamar hasta fin de año sin cargo ni opción de compra, por lo que el 31 de diciembre finalizará su préstamo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el defensor de 21 años rompió el silencio antes del enfrentamiento contra el Xeneize. “A Boca hay que jugarle de igual a igual”, sentenció Mendía de cara al duelo en La Bombonera que lo enfrentará contra la institución dueña de su pase. “Hay que ser protagonista y no meterse atrás“, volvió a insistir pocos segundos más tarde.

Mateo Mendía, durante su presentación en Platense.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabemos la jerarquía que tiene“, reconoció en referencia a los jugadores que integran el plantel de Boca. Sin embargo, no le bajó el precio a Platense y a la estrategia que planificaron y manifestó: “Como jugamos contra Boca vamos a jugar todos los partidos, no importa quién esté enfrente“.

El oriundo de la ciudad de Olavarría también admitió la buena predisposición de sus nuevos compañeros, cuando expresó: “Me encontré con un grupo muy lindo en Platense, hay lindas personas que te hacen sentir parte desde el primer día”. Pero como no podía ser de otra manera, instantes después aclaró: “Estaba cómodo en Boca y acá me hicieron sentir uno más, es muy lindo“.

El elogio de Mendía a Paredes, Ander Herrera y Zeballos

En cuanto a la actualidad que atraviesa el Xeneize, Mateo Mendía fue contundente. “Leandro Paredes potenció al equipo, tanto en lo grupal como adentro de la cancha. Hizo que el grupo se fortaleciera, siempre estaba atrás de todos nosotros”, confesó sin titubear. Y al mismo tiempo, reveló: “Él, Ander Herrera y el Changuito Zeballos, siempre están todos muy presentes“.

Mateo Mendía, durante su estadía en Boca.

