Por qué no juega Lucas Paquetá en Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

Este jueves por la noche, Flamengo recibe a Lanús por la revancha de la Recopa Sudamericana. El partido que se disputa en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro con un título internacional en juego tiene una sustancial baja que dejó boquiabiertos a todos en el ambiente. Sorprendentemente, Lucas Paquetá no juega esta final disputada en la reconocida ciudad brasileña.

Bien se sabe que el Mengao tiene un calendario apretado entre todas las competiciones domésticas en su país, por lo que es constante que se roten los titulares para que tengan el descanso correspondiente y así evitar fatigas y lesiones entre los protagonistas. En ese sentido, Filipe Luis optó por enviarlo al banco de suplentes en este encuentro estelar en territorio carioca.

Lo cierto es que Paquetá no juega por decisión táctica. Debido a una cuestión meramente futbolística, el entrenador determinó que una de las máximas figuras del plantel y el flamante refuerzo sea una de las variantes y que no esté desde el arranque en el campo de juego. Por este motivo, Lucas es suplente frente a Lanús por la revancha de la Recopa Sudamericana, a diferencia de la ida.

Lucas Paquetá, futbolista de Flamengo. (Getty Images)

Para tener mayor contexto de esta resolución, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal son los elegidos por Filipe Luis para que sean los conductores del equipo este miércoles por la noche. Mientras tanto, la gran incorporación de 2026 estará sentado en el banco de suplentes y observará el partido a la espera de que el director técnica lo llame para saltar al campo de juego.

La formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araujo, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Gonzalo Plata y Samuel Lino.

