Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Sudamericano

Por qué no juega Lucas Paquetá en Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

El flamante refuerzo que costó 42 millones de euros no es titular en el duelo ante el Granate por la revancha.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Lucas Paquetá, futbolista brasileño de Flamengo.
© GettyLucas Paquetá, futbolista brasileño de Flamengo.

Este jueves por la noche, Flamengo recibe a Lanús por la revancha de la Recopa Sudamericana. El partido que se disputa en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro con un título internacional en juego tiene una sustancial baja que dejó boquiabiertos a todos en el ambiente. Sorprendentemente, Lucas Paquetá no juega esta final disputada en la reconocida ciudad brasileña.

Bien se sabe que el Mengao tiene un calendario apretado entre todas las competiciones domésticas en su país, por lo que es constante que se roten los titulares para que tengan el descanso correspondiente y así evitar fatigas y lesiones entre los protagonistas. En ese sentido, Filipe Luis optó por enviarlo al banco de suplentes en este encuentro estelar en territorio carioca.

Lo cierto es que Paquetá no juega por decisión táctica. Debido a una cuestión meramente futbolística, el entrenador determinó que una de las máximas figuras del plantel y el flamante refuerzo sea una de las variantes y que no esté desde el arranque en el campo de juego. Por este motivo, Lucas es suplente frente a Lanús por la revancha de la Recopa Sudamericana, a diferencia de la ida.

Lucas Paquetá, futbolista de Flamengo. (Getty Images)

Para tener mayor contexto de esta resolución, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal son los elegidos por Filipe Luis para que sean los conductores del equipo este miércoles por la noche. Mientras tanto, la gran incorporación de 2026 estará sentado en el banco de suplentes y observará el partido a la espera de que el director técnica lo llame para saltar al campo de juego.

La formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araujo, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Gonzalo Plata y Samuel Lino.

Publicidad
River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

ver también

River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Los delanteros de Lanús hicieron más goles que 22 equipos del torneo
FA (No Usar)

Los delanteros de Lanús hicieron más goles que 22 equipos del torneo

¡Se volvió loco! Quiere ser el verdugo de Boca copiando a un ídolo de River
FA (No Usar)

¡Se volvió loco! Quiere ser el verdugo de Boca copiando a un ídolo de River

Sufre Battaglia: las tres bajas de Boca para el partido contra Lanús
Boca Juniors

Sufre Battaglia: las tres bajas de Boca para el partido contra Lanús

Con dos goles agónicos, Lanús y Talleres igualaron 1-1 por el Torneo Apertura
Fútbol Argentino

Con dos goles agónicos, Lanús y Talleres igualaron 1-1 por el Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo