Los 5 mejores partidos del fútbol argentino en 2025

El fútbol argentino le puso fin a una nueva temporada, en la que dos equipos como Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza lograron la primera estrella de su historia, y que también contó con varios partidos que quedaron en el recuerdo de los hinchas.

Como consecuencia de esto, Bolavip hizo un repaso sobre los cinco mejores encuentros, que tuvo a varios de los grandes como protagonistas. Además, varios cargaron con un tinte emotivo, debido a que se definieron sobre la hora, mientras que en otro caso salvaron a un equipo del descenso.

Racing 3 – River 2 (Octavos de final del Torneo Clausura)

Un encuentro que tuvo de todo. En el tercer minuto del primer tiempo, Santiago Solari abrió el marcador para el local, y tras una revisión del VAR, se convalidó su tanto para iniciar la euforia en Avellaneda, que permaneció a lo largo de la primera mitad.

En el complemento, Marcelo Gallardo metió mano en el equipo y rápidamente dio resultados. Primero, Ian Subiabre marcó el empate transitorio, mientras que dos minutos después apareció la inexorable ley del ex con Juan Fernando Quintero para dar vuelta la historia.

A falta de 15 minutos, Martínez Quarta en contra igualó la historia. En el último minuto del tiempo añadido, luego de un error de Galarza Fonda y una serie de rebotes, la pelota le quedó en el área chica a Gastón Martirena para poner el 3 a 2 parcial y darle la clasificación a la Academia.

Aldosivi 4 – San Martín de San Juan 2 (Fecha 16 del Torneo Clausura)

Uno de los partidos más reciente del recorrido. Por la última fecha del Torneo Clausura, en el José María Minella, Aldosivi y San Martín se enfrentaron en un duelo trascendental, ya que el equipo que se quedaba con la victoria iba a mantener la categoría, mientras que el otro descendía.

En el segundo tiempo, Pulpo González abrió el marcador para el Santo y le dio la ilusión de quedarse en Primera. Minutos más tarde, Santiago Moya empató para el local, y seguido a esto, Franco Rami dio vuelta el marcador. A los 42’, de penal, Tomás Fernández igualó la historia para darle suspenso.

Tras el saque de mitad de cancha, Aldosivi volvió a pegar para asegurar su permanencia. Primero, Justo Giani definió para poner el 3 a 2, y en el tiempo añadido, el colombiano Ayrton Preciado, de penal, liquidó la historia para desatar la euforia en Mar del Plata.

Rosario Central 1 – Boca 1 (Fecha 8 del Torneo Clausura)

Fue el primer partido que reunió el regreso de los dos campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes, sumado también al emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, quien era el entrenador del Xeneize en aquel entonces.

De pelota parada, Rodrigo Battaglia y la ley del ex le dieron el 1 a 0 parcial a Boca, en un duelo que tuvo 11 remates por cada equipo. Tan solo cuatro minutos después, con complicidad de Leandro Brey, Ángel Di María puso el empate definitivo con un gol olímpico.

San Lorenzo 3 – Racing 2 (Fecha 8 del Torneo Apertura)

Otro partido que tuvo una definición agónica y estuvo repleto de goles. En el Nuevo Gasómetro, a los 2 minutos Malcom Braida abrió la cuenta para el equipo local, mientras que pasada la media hora de juego, Facundo Mura marcó el empate transitorio para los de Costas.

En el complemento, Adrián Balboa dio vuelta la historia y puso arriba en el marcador a Racing. Sobre el final, a falta de 4 minutos, Braida volvió a aparecer en el encuentro para el 2 a 2 parcial. En el tiempo añadido, el colombiano Jaime Peralta convirtió para darle la victoria a los de Russo.

La particularidad de esto, es que luego de esta victoria agónica, Peralta se ausentó de dos entrenamientos del Ciclón, por lo que decidieron no tenerlo más en cuenta y días después le rescindieron su contrato.

Estudiantes 3 – Central Córdoba 2 (Fecha 7 del Torneo Apertura)

En 1 y 57 se vivió un partido emotivo. Con goles de Matías Perelló y Leandro Heredia, en tan solo 7 minutos de diferencia, el Ferroviario se puso 2 a 0 arriba en el marcador, por lo que todo indicaba que la victoria se iba a ir a Santiago del Estero junto al equipo de Omar De Felippe.

Con un ambiente hostil por el enojo de los hinchas, el elenco de Eduardo Domínguez lo dio vuelta. Primero, apareció Luciano Giménez para descontar a falta de 21 minutos. Dos minutos después, Joaquín Tobio Burgos marcó el empate transitorio, y sobre el final, de tiro libre, Santiago Arzamendia le dio la victoria al Pincha.