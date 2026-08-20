Orlando Gill es pretendido por Lille de Francia y podría irse de San Lorenzo en el cierre del mercado de pases

Luego de una buena performance en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, el arquero Orlando Gill quedó en carpeta de distintos equipos del fútbol europeo, por lo que sus días en San Lorenzo estarían contados debido a los distintos intereses por ficharlo.

En este sentido, según pudo saber Bolavip, hay dos clubes del viejo continente que están pujando por él. Uno de ellos es Lille de la Liga de Francia, mientras que el otro es Monza, equipo recientemente ascendido a la Serie A de Italia tras ganar los playoff de la Serie B.

Por el momento, es el elenco francés el que pica en punto para quedarse con el arquero de 26 años, que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, y para hacerse de sus servicios estarían dispuestos a ofertar 4,5 millones de dólares por el 100% de su pase.

Más allá de esta oferta, desde la dirigencia del Ciclón no estarían convencidos de desprenderse tan fácil de su arquero titular debido a que el club solamente posee el 50% de su ficha, por lo que de concretarse la operación le quedarían poco más de dos millones libres.

De esta manera, los próximos días serán claves para determinar la transferencia o no del arquero paraguayo. El club de Boedo intentará que el elenco francés aumente la oferta para poder sacar una cifra más alta y así poco a poco comenzar a pagar sus distintas deudas institucionales.

Cabe destacar que la otra mitad del pase de Gill pertenece a su grupo representante, por lo que se quedarán con el 50% del total de la transferencia. Desde Europa, afirman que ya hay un acuerdo desde lo contractual con el golero, por lo que su pase estaría al caer y el clásico contra Huracán habría sido su último partido.

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Los números de Orlando Gill en San Lorenzo

Desde su debut en el primer equipo del Ciclón, el arquero de 26 años lleva disputados un total de 63 partidos, en los que recibió 48 goles y mantuvo su arco en cero en 30 oportunidades. Además recibió 4 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5672 minutos en cancha.

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