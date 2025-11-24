Pablo Dóvalo informará a AFA la actitud de Estudiantes en el pasillo a Rosario Central

El encuentro que Rosario Central y Estudiantes de La Plata debieron disputar este domingo 23 de noviembre en el Estadio Gigante de Arroyito por los Octavos de Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, venía cargado de polémicas por todo lo que sucedió en la previa.

En resumidas cuentas, Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, fue el único que cuestionó la decisión de la AFA de otorgarle el título de Campeón de Liga 2025 al Canalla, además de advertir irregularidades en la decisión de las autoridades para obtener la aprobación en dicha moción de los presidentes del resto de los clubes.

De ahí la actitud de los jugadores de Estudiantes de La Plata en la previa del partido. ¿Qué hicieron? Al confeccionar el pasillo de honor en la boca del túnel, le dieron la espalda a sus pares de Rosario Central, una reacción con la que, claramente, intentaron remarcar su oposición a la determinación de las autoridades del Fútbol Argentino.

Al respecto, Pablo Dóvalo, árbitro a cargo del encuentro que protagonizaron pinchas y canallas, advirtió que comunicará los detalles a la AFA por lo sucedido en la antesala del pitazo inicial. ”La gente de AFA y de la Liga Profesional me avisaron lo que iba a pasar antes del partido. A mí se me informó sobre un protocolo. Ese protocolo no se cumplió y lo que me compete a mí es informarlo”.

En ese mismo sentido, comentó que ”la actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia” y que a él no le ”compete en nada”. Asimismo, remarcó: ”Me dieron instrucciones específicas de que el pasillo tenía que ser de una manera. Al observar que no fue de esa manera conformé el informe y lo elevaré como corresponde”.

Para cerrar, dio a entender que los jugadores de Estudiantes -tal como se vio horas más tardes en las cámaras de la transmisión oficial- les avisaron a los de Central que se iban a dar vuelta: ”Sé que después entre los jugadores hablaron porque lo noté”.

Publicidad

Publicidad

Ángel Di María se refirió a la actitud de Estudiantes en el pasillo de honor

ver también Ariel Holan estalló contra Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central

ver también Estudiantes pisó fuerte en Rosario y eliminó al Central de Di María del Torneo Clausura

Tras el encuentro (que ganó Estudiantes de La Plata 1 a 0 con un tanto de Edwuin Cetré, resultado que decretó la eliminación de Rosario Central del Torneo Clausura), Ángel Di María, en relación con la actitud de los jugadores del Pincha en el pasillo, comentó: ”Eso es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos avisó lo que iban a hacer y quedó ahí”.

En síntesis