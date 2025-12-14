La llamativa reacción de Eduardo Domínguez en el saludo con Chiqui Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Por tercera temporada consecutiva Estudiantes de La Plata levantó un título en el fútbol argentino. En este caso, el Pincharrata venció 5 a 4 por penales a Racing tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, y de esta manera se consagró campeón del Torneo Clausura 2025.

Eduardo Domínguez, entrenador del equipo, es uno de los principales artífices de estas campañas, ya que logró dar la vuelta de timón a tiempo para llevar a su equipo a los partidos definitorios. Luego de un nuevo título, el ‘Barba’, tuvo una situación particular con Chiqui Tapia.

Es que, en la entrega de medallas para el equipo campeón, el DT de Estudiantes se acercó a recibir la suya, que fue entregada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Allí mostró su enojo por lo que vivió el equipo en las últimas semanas, y lo hizo saber en el saludo.

Luego de recibir la medalla, Domínguez saludó con distancia a Tapia, extendiendo su mano derecha, casi sin tener contacto visual mientras que el presidente lo saludaba. Mientras seguía con su camino, el entrenador también saludó de la misma manera a los integrantes de AFA.

Tweet placeholder

Este enojo por parte del DT de Estudiantes se debe a las sanciones que sufrió su equipo luego del pasillo de espaldas ante Rosario Central en octavos de final. Por esto, sus jugadores tendrán dos fechas de suspensión que tendrán que cumplir en el Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Publicidad

Además, la relación entre el Pincharrata y la AFA no es la mejor. Tal es así que el ente regulador del fútbol argentino lo saludó con un tibio posteo en sus redes sociales, mientras que Claudio Tapia también tiró un mensaje formal para felicitar al club por una nueva consagración.

ver también Mientras Estudiantes ganó 2.1 millones por ser campeón del Clausura, esto se llevó Flamengo por el Brasileirao

Datos claves