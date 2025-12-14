Es tendencia:
Torneo Clausura

La llamativa reacción de Eduardo Domínguez en el saludo con Chiqui Tapia tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

El entrenador del Pincha recibió la medalla de campeón y se cruzó con el presidente de AFA.

Por Marco D'arcangelo

Eduardo Domínguez y un distante saludo con Chiqui Tapia.
Por tercera temporada consecutiva Estudiantes de La Plata levantó un título en el fútbol argentino. En este caso, el Pincharrata venció 5 a 4 por penales a Racing tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, y de esta manera se consagró campeón del Torneo Clausura 2025.

Eduardo Domínguez, entrenador del equipo, es uno de los principales artífices de estas campañas, ya que logró dar la vuelta de timón a tiempo para llevar a su equipo a los partidos definitorios. Luego de un nuevo título, el ‘Barba’, tuvo una situación particular con Chiqui Tapia. 

Es que, en la entrega de medallas para el equipo campeón, el DT de Estudiantes se acercó a recibir la suya, que fue entregada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Allí mostró su enojo por lo que vivió el equipo en las últimas semanas, y lo hizo saber en el saludo. 

Luego de recibir la medalla, Domínguez saludó con distancia a Tapia, extendiendo su mano derecha, casi sin tener contacto visual mientras que el presidente lo saludaba. Mientras seguía con su camino, el entrenador también saludó de la misma manera a los integrantes de AFA. 

Este enojo por parte del DT de Estudiantes se debe a las sanciones que sufrió su equipo luego del pasillo de espaldas ante Rosario Central en octavos de final. Por esto, sus jugadores tendrán dos fechas de suspensión que tendrán que cumplir en el Torneo Apertura 2026.

Además, la relación entre el Pincharrata y la AFA no es la mejor. Tal es así que el ente regulador del fútbol argentino lo saludó con un tibio posteo en sus redes sociales, mientras que Claudio Tapia también tiró un mensaje formal para felicitar al club por una nueva consagración. 

Datos claves

  • Estudiantes campeón del Clausura 2025 tras vencer 5-4 a Racing por penales.
  • Eduardo Domínguez saludó con distancia a Chiqui Tapia en la entrega de medallas.
  • Jugadores suspendidos dos fechas para el Apertura 2026 por incidente ante Rosario Central.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

