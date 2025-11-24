Ariel Holan estalló contra Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central

El revuelo no para en el Fútbol Argentino a raíz del título que se le adjudicó a Rosario Central. Porque después de lo que fue la ceremonia en las oficinas de la Liga Profesional en Buenos Aires; en donde se le entregó la copa de Campeón de Liga 2025 al Canalla (estuvieron presentes en representación el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidente Carolina Cristinziano, el entrenador Ariel Holan y los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun); el escándalo continuó con la actitud de los futbolistas de Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

Claro, es que justo el Pincha, que mediante su presidente Juan Sebastián Verón expuso irregularidades en la decisión de la AFA de otorgarle el título a la institución rosarina, fue el rival de los dirigidos por Ariel Holan en los Octavos de Final del Torneo Clausura.

Por lo que los comandados por Eduardo Domínguez, por indicaciones previas de las autoridades, debían formarse en dos filas para recrear el denominado ”pasillo de honor” en función de homenajear a los flamantes campeones (una costumbre que se aplica prácticamente desde siempre en Europa y que en Argentina se adoptó recientemente).

Y si bien los jugadores de Estudiantes de La Plata acataron al pedido, en el instante preciso que empezaron a desfilar sus pares de Rosario Central con Ángel Di María a la cabeza, se dieron vuelta para enviar un claro mensaje de su oposición a la determinación de la AFA de consagrar repentinamente al club canalla.

Al respecto, el que hizo su descargo fue Ariel Holan, entrenador de Central, en la conferencia de prensa posterior a la derrota 1 a 0 en el duelo correspondiente a los Octavos de Final: ”Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hicieron dentro de la cancha, para mí, fue una falta de respeto”.

Y en esa misma línea, agregó: ”Yo lo tomo como tal, para mí fue una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión del Comité Ejecutivo de AFA, la cual yo agradezco por la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. A partir de ahora será algo que beneficie a los demás clubes”.

Para cerrar, Holan extendió su gratitud a la AFA: ”Nosotros hicimos un año con dos semestres muy competitivos, muy completos, que lo dicen las estadísticas. Recibimos el reconocimiento merecido. Ese reconocimiento se lo agradezco a las autoridades del Fútbol Argentino, porque han visto, a partir de ahora y de nosotros en adelante, el mérito de haber sostenido una campaña como la sostuvimos durante todo el año”.

Estudiantes de La Plata ganó 1 a 0 y seguirá su camino en los Cuartos de Final

Estudiantes de La Plata venció 1 a 0 a Rosario Central con un tanto de Edwuin Cetré. De esta manera, avanzó a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, instancia en la que se medirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que el sábado venció 2 a 1 a San Lorenzo de Almagro.

