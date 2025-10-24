Es tendencia:
Independiente Rivadavia

Pasó sin pena ni gloria por River, ahora está en Independiente Rivadavia, pero hace 251 días que no juega

El ex futbolista de River ni siquiera forma parte de los convocados de Independiente Rivadavia para el partido de esta noche.

Por Julián Mazzara

Miguel Borja y Luciano Abecasis en el partido entre River Plate e Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga 2024.
Miguel Borja y Luciano Abecasis en el partido entre River Plate e Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga 2024.

River se juega gran parte del año frente a Independiente Rivadavia, y bajo el marco de las semifinales de la Copa Argentina chocarán en el Estadio Mario Alberto Kempes. No será un encuentro sencillo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, que tras quedar eliminados de la Copa Libertadores, intentarán dar un paso más para evitar las críticas.

Más allá de lo que ocurra particularmente con los de Núñez, hay un viejo conocido de la institución rojiblanca que viste la camiseta leprosa. Si bien Ezequiel Centurión estará desde el inicio, el que no atraviesa un buen momento y en el Millonario también la pasó mal, es Luciano Abecasis.

El lateral derecho de 35 años pasó por las inferiores de River, y debutó como profesional de la mano de Matías Almeyda, en 2011. Luego, lo dirigió Ramón Díaz hasta que emigró hacia Quilmes. De hecho, fue uno de los integrantes del plantel que logró el ascenso a la Primera División en 2012.

La actualidad de Abecasis no es la mejor, ya que hace 251 días que no tiene acción. Su última presencia fue el 15 de febrero de este año, en Mendoza, donde la Lepra fue goleada por 4-1 a manos de Tigre. De allí en adelante, no volvió a tener acción: primero por un desgarro parcial de la fascia plantar, y luego porque dejó de estar en la consideración de Alfredo Berti.

En lo que va del Torneo Clausura, que está por llegar al final de la etapa regular, Coco fue suplente en tres partidos, pero en los 10 restantes ni siquiera integró la lista de convocados, algo que se repite para el juego de esta noche en la provincia de Córdoba.

Luciano Abecasis durante su etapa en River. (Foto: La Página Millonaria)

Luciano Abecasis durante su etapa en River. (Foto: La Página Millonaria)

El paso de Luciano Abecasis por River

Durante su estadía en River, fueron 28 los partidos que tuvo Luciano Abecasis, quien no convirtió goles, pero sí aportó dos asistencias.

La terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto Árbitro: Álvaro Carranza
julián mazzara
Julián Mazzara

