Pasó sin pena ni gloria por River, es el máximo goleador de otro equipo del fútbol argentino y ahora vuelve del retiro a los 45 años

Durante muchos años, José Sand fue el máximo goleador de las Divisiones Inferiores de River y eso cambió cuando lo superó Federico Andrada. El correntino se formó en el Millonario en la década del 90, pero antes de debutar en Primera se marchó a Colón, luego tuvo breves pasos por Independiente Rivadavia, Vitoria de Brasil y Defensores de Belgrano hasta que para la temporada 2003/04 regresó al Millonario y pudo jugar en el primer equipo.

Pepe vistió la camiseta de River durante dos temporadas en las que jugó 57 partidos, marcó 11 goles y conquistó el Torneo Clausura 2004 antes de marcharse a Banfield. Del Taladro se fue sin escalas a Lanús y allí se convirtió en ídolo y en el máximo goleador de la historia del Granate con 173 gritos en 320 encuentros disputados.

Si bien José Sand se había retirado de la actividad profesional en 2023, hace algunas semanas había confirmado que regresaría al fútbol a sus 45 años para jugar en Club Atlético Argentino de Bell Ville de Córdoba, que se desempeña en el Torneo Regional Amateur.

¿Qué dijo José Sand tras su debut?

José Sand tuvo su estreno con Argentino de Belle Ville el pasado fin de semana en el empate 1 a 1 ante 9 de Julio de Morteros. Una vez finalizado el encuentro, el atacante afirmó en diálogo con Olé: “Jugué 80 minutos. Aguanté bien. Pensé que no iba a poder hacerlo. Participé en nuestro gol. Aguanté una pelota de pecho, me hicieron foul, y de ese tiro libre llegó el 1-0″.

Además, agregó: “Me designaron capitán. Pensá que jugué después de casi dos años. No me quedó ninguna clara. Tuve una chance donde pateé de espaldas pero se me fue muy abierta. La pelota era muy livianita. Los pibes me decían que sintieron lo mismo. Me pongo un 7. Participé mucho del juego y dejé mano a mano dos veces a mis compañeros, pero lamentablemente no pudimos convertir. Ya va a entrar“.

Sand en Lanús en 2021 ante River. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, confirmó que solamente jugará los partidos en condición de local: “No puedo jugar de visitante por la distancia. Tengo un trabajo muy importante en Lanús. Esto es para despuntar el vicio”. Cabe destacar que Pepe es el entrenador de la Séptima.

ver también Pepe Sand eligió a Boca sobre River y desató la furia de los hinchas: ＂Muy resentido＂

DATOS CLAVE

José Sand regresó al fútbol profesional en 2025 a sus 45 años con Argentino de Bell Ville .

regresó al fútbol profesional en a sus con . El debut de José Sand en Argentino de Bell Ville fue en el empate 1-1 contra 9 de Julio de Morteros .

en fue en el empate contra . Pepe Sand es el máximo goleador histórico de Lanús con 173 goles en 320 encuentros.

ver también No rindió en River y fue muy autocrítico: “Me pesó la presión, era un desastre”