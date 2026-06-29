Kun Aguero comparó la situación de la Uruguay de Marcelo Bielsa con la Argentina de Jorge Sampaoli: ”No había feeling”

El exdelantero de Independiente y Barcelona, entre otros, opinó sobre el visible mal clima que se vivió entre los jugadores de Uruguay y Marcelo Bielsa.

La relación distante entre Marcelo Bielsa y los integrantes del plantel de la Selección de Uruguay es más que evidente. Principalmente porque los propios protagonistas se encargaron de admitir que el vínculo entre las partes no era ni por asomo el ideal para encara los objetivos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con ese clima interno, era casi imposible poder llegar lejos en el torneo que se está desarrollando en tirras norteamericanas. De hecho, con los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la caída frente a España en la última fecha, la Celeste se ubicó como la peor tercera y quedó afuera de los 16vos de final.

Al respecto del fracaso de la Selección de Uruguay, el que opinó fue el Kun Aguero, quien comparó lo visto con el Loco en el combinado charrúa con lo que vivió él en la Selección Argentina durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 con Jorge Sampaoli, por entonces entrenador de la Albiceleste.

”Nos pasó a nosotros en el 2018. Por lo que se dice es parecido. No estoy adentro de la Selección de Uruguay, pero sí sé lo que pasó con Argentina. No termina bien eso. No había feeling con nadie, es la verdad”, soltó el exdelantero de Independiente y Barcelona, entre otros, en la señal ESPN, en donde trabaja como comentarista.

¿La eliminación de Uruguay es comparable con la de Argentina en Rusia 2018? El Kun dejó en claro la relación de ese Mundial, no solo con Sampaoli: "NO HABÍA FEELING CON NADIE"



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Marcelo Bielsa convocó una conferencia de prensa para este martes 30 de junio

Luego de la rápida eliminación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Marcelo Bielsa convocó en Montevideo una conferencia de prensa para este martes 30 de junio. Se especula con que ahí explicará los pormenores de la frustración y confirmará que no continuará al frente de la Celeste.

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España y Cabo Verde los sobrevivientes del Grupo H del Mundial 2026

El Grupo H terminó siendo el considerado grupo de la muerte. Todos llegaron a la última fecha con la necesidad de ganar. Y finalmente España quedó primero y jugará los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 con Austria, mientras que Cabo Verde, segundo, se enfrentará a Argentina. Por su parte, Uruguay y Arabia Saudita quedaron en el camino.

En síntesis