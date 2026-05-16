Por qué no juegan Campaz y Alejo Véliz en Rosario Central vs. River por la semifinal del Torneo Apertura 2026

El colombiano y el goleador no son parte del equipo titular del Canalla en la visita al Monumental contra el Millonario.

Este sábado por la noche, Rosario Central visita a River por la semifinal del Torneo Apertura 2026, en un duelo híper caliente desde la previa y que definirá al primer finalista del campeonato. Sin embargo, no caben dudas de que hay dos ausencias fundamentales en el conjunto visitante: Jaminton Campaz y Alejo Véliz no son titulares, pero ambos por diferentes motivos.

Jorge Almirón optó por armar una delantera con Ángel Di María y Enzo Copetti, sin incluir al colombiano ni al centroatacante con pasado en la Premier League. Cabe recordar que el cotejo se disputa en el Estadio Monumental debido a cómo finalizaron en la tabla de posiciones durante la fase regular del campeonato doméstico, en el que el Millonario fue mejor que el Canalla.

Jaminton Campaz, delantero de Rosario Central. (Getty Images)

Lo cierto es que Campaz no juega porque viene de recuperarse de una lesión muscular que le impidió entrenar a la par de sus compañeros durante los últimos días. Por otro lado, Véliz no es titular debido a una decisión táctica del entrenador que así lo decidió en la previa del encuentro. Sin embargo, ambos integran el banco de suplentes como posibles variantes en el complemento.

Alejo Véliz, delantero de Rosario Central.

La formación de Rosario Central vs. River

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Pol Fernández, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Enzo Copetti.

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