Por qué no juega Marcos Acuña en River vs. Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026

El campeón del mundo no forma parte del 11 titular diseñado por Eduardo Coudet. Esperará su chance en el banco de suplentes.

Esta noche, River y Rosario Central definen al primer finalista del Torneo Apertura 2026. Gracias a su posición en la tabla, el Millonario se ganó el derecho de jugar de local en el Monumental. Sin embargo, la mala para los de Eduardo Coudet es que Marcos Acuña no será de la partida.

Debido a la lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el Chacho decidió enviar al campeón del mundo al banco de suplentes. De todas formas, no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo o en un posible alargue.

De esta manera, la titularidad es para Matías Viña. El uruguayo, que fue quien reemplazó al Huevo en el último partido ante el Lobo, volverá a tener su chance desde el inicio. Su última aparición de arranque fue en la victoria ante Carabobo en la Copa Sudamericana.

La buena noticia para River es la presencia de Gonzalo Montiel en la alineación. El lateral derecho pudo recuperarse de su molestia en el isquiotibial izquierdo y será titular. Fabricio Bustos, quien ocupó su puesto ante Gimnasia. Esperará en el banco.

River vs. Rosario Central: formaciones confirmadas

River saldrá a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por su parte, Rosario Central formará con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Lautaro Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Pol Fernández, Vicente Pizarro; Ángel Di María y Enzo Copetti.