Un cambio y una duda: la posible formación de River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura 2026

Eduardo Coudet ultima detalles para el equipo titular del Millonario que irá en busca de clasificar a la final del campeonato.

Este sábado y desde las 19:30 horas, River recibe a Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura 2026, en un partido trascendental donde se definirá al primer clasificado a la final. Con ese panorama sobre la mesa, Eduardo Coudet ultima todos los detalles posibles para diagramar la formación titular que saldrá desde el arranque al campo de juego del Estadio Monumental.

Cabe recordar que el Millonario es local ante el Canalla, debido a las posiciones en las que finalizaron la fase regular del campeonato. Bien se sabe que será un duelo caliente y más aún con el fuego cruzado durante la previa, que fue el gran protagonista. Por ese motivo, el Chacho quiere contar con todas sus piezas fundamentales dentro del equipo que iniciará el encuentro.

Lucas Martínez Quarta y Tomás Galván, futbolistas de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que Coudet haría un solo cambio. Si se tiene como referencia el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, habría una sola modificación en la formación: Gonzalo Montiel. El campeón del mundo ingresaría por Fabricio Bustos en el lateral derecho, luego de haber sufrido una molestia muscular en la entrada en calor contra el Lobo, que lo marginó del equipo.

A su vez, Marcos Acuña será titular. El lateral izquierdo había sido reemplazado en el primer tiempo de los cuartos de final, pero no llegó a sufrir una lesión, por lo que estará desde el arranque frente a Rosario Central. De hecho, sobre Cachete y el Huevo, BOLAVIP averiguó que ambos futbolistas apenas tuvieron una sobrecarga muscular que no requirió la realización de exámenes médicos.

Marcos Acuña, jugador de River Plate. (Getty Images)

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Eso sí, hay una duda: Santiago Lencina o Maximiliano Meza. En el compromiso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Chacho se la jugó por el juvenil surgido de las divisiones inferiores, pero el experimentado podría ganarle la pulseada ya que es del gusto del entrenador y demostró tener buenos destellos desde su regreso de la lesión que le llevó una larguísima recuperación.

Así las cosas y salvo alguna cuestión de último momento, Coudet planifica la formación de River ante Rosario Central con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

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La lista de convocados de River para enfrentar a Rosario Central

Arqueros: Franco Armani y Santiago Beltrán.

Franco Armani y Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González y Lautaro Rivero.

Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González y Lautaro Rivero. Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre.

Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre. Delanteros: Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.