Torneo Apertura

Qué canal de TV pasa Boca vs. Deportivo Riestra por la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre el Xeneize y el Malevo por el certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Boca y Riestra, frente a frente en la Bombonera.
© GettyBoca y Riestra, frente a frente en la Bombonera.

Se acabó la espera. Se terminaron las especulaciones. Este domingo, bajo la órbita de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors pone primera marcha recibiendo a Deportivo Riestra.

Con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario, el equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda, plagado de ausencias importantes como las de Miguel Merentiel, Carlos Palacios, Edinson Cavani y compañía, intenta arrancar con el pie derecho.

Sin embargo, enfrente se encuentra el Malevo, un sorprendente y voluntarioso conjunto que viene de dejar a propios y extraños con la boca abierta en la temporada pasada, donde, inclusive, ya supo inquietar en demasía a Boca en la propia Bombonera.

Lucas Janson vuelve a ser titular en Boca. (Foto: Getty)

Cómo ver Boca vs. Deportivo Riestra

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra, correspondiente a la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026, comenzará a las 18:30 horas de la República Argentina. Paralelamente, los espectadores podrán seguir de cerca las variantes a través de TNT Sports.

Las autoridades del partido

Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Sebastián Zunino será el principal responsable de impartir justicia, asistido por Juan Pablo Belatti y Erik Grunmann como jueces de línea. Juan Cruz Robledo oficiará como cuarto árbitro, mientras que Ariel Penel será el encargado del VAR, asistido por Javier Delbarba como AVAR.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors debuta ante Deportivo Riestra en la Bombonera por el Torneo Apertura 2026.
  • El partido se transmite el domingo a las 18:30 horas por TNT Sports.
  • Claudio Úbeda dirige al equipo con bajas de Cavani, Merentiel y Palacios, entre otros.
