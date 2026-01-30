Deportivo Riestra llegó a un acuerdo con San Lorenzo para poder disputar sus partidos como local en la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Pedro Bidegain, popularmente conocido como Nuevo Gasómetro, según confirmó la periodista Cecilia Franco en TNT Sports.

Será la primera participación del Malevo en un certamen internacional de Conmebol y no podrá hacerlo en su propio estadio, el Guillermo Laza, que está ubicado a tan solo metros de la cancha del Ciclón. Esto se debe a que el mismo, que extendió su capacidad a unos 8 mil espectadores, no cumple con algunos requisitos reglamentarios y de infraestructura establecidos por el ente rector del fútbol sudamericano.

Clasificado directamente a fase de grupos, Deportivo Riestra jugará al menos tres partidos de la Copa Sudamericana en el Gasómetro. De momento no trascendieron detalles del acuerdo entre los clubes ni los montos del alquiler que se deberá abonar a San Lorenzo. Tampoco se conocen los días no horarios en que El Malevo disputará sus partidos, ni sus rivales.

Riestra hará de local en el Gasómetro cuando juegue por Copa Sudamericana.

Mal inicio de temporada para Riestra

La que posiblemente sea la más importante de las tres temporadas desde que ascendió a Primera División, precisamente por ser la primera en que tendrá el privilegio de competir también en el plano internacional, no comenzó bien para Deportivo Riestra.

En su estreno en el Torneo Apertura 2026, cayó 1-0 ante Boca en La Bombonera. Mientras que este jueves no logró hacer valer tampoco la fortaleza que venía demostrando como local en el Guillermo Laza y cayó 1-0 ante Defensa y Justicia, por la fecha 2.

Una baja sensible

Otro motivo de preocupación para El Malevo es que no podrá contar con quien venía destacándose como una de sus máximas figuras para afrontar la Copa Sudamericana. Se trata de Milton Céliz, capitán y referente con más de 100 partidos en el club que a sus 33 años salió cedido para jugar en Barcelona de Ecuador.

