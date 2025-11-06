Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico tras el título de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y consiguió su primer título en la historia en el ámbito local. El duelo por penales ante Argentinos Juniors terminó a favor de la Lepra mendocina gracias al remate final de Sebastián Villa y le dio la clasificación a la Copa Libertadores 2026, siendo el tercer equipo argentino que participará de la contienda, detrás de Platense y Rosario Central.

Con estos tres clasificados, quedan solamente tres cupos disponibles por los que se pelean para ingresar. Entre ellos, Boca y River. En plena semana superclásica, ambos equipos pueden acomodarse en la tabla anual para asegurar su pase a la Libertadores, sobre todo en el caso del Xeneize. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo también tiene lo suyo.

Hoy por hoy, Boca se encuentra en una situación favorable respecto a River. Con 56 puntos, a 4 de River y a 5 de Argentinos Juniors -y con seis en juego-, el Xeneize lograría la clasificación a la Copa Libertadores de manera directa con un triunfo en el Superclásico. Un empate lo dejaría virtualmente adentro de, al menos, el repechaje, con la posible clasificación a fase de grupos en la última fecha del Clausura.

Así las cosas, al Xeneize le sirve la victoria para sellar su pase a la Libertadores 2026 de manera definitiva, y una virtual con la paridad. A River, en cambio, un triunfo en La Bombonera lo dejaría en zona de fase previa, pero con posibilidades de meterse en la copa en la última fecha. Dependerá de otros resultados si garantiza su lugar o no post Superclásico.

Así está la tabla anual

Pos Equipo Pts PJ GF:GC DF PG PE PP 1 Rosario Central (Libertadores) 65 30 40:15 25 18 11 1 2 Boca (Libertadores) 56 30 48:23 25 16 8 6 3 River (Fase previa – Libertadores) 52 30 41:22 19 14 10 6 4 Argentinos (Copa Sudamericana) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Riestra (Copa Sudamericana) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 San Lorenzo (Copa Sudamericana) 49 30 26:20 6 13 10 7 7 Racing (Copa Sudamericana) 47 30 40:29 11 14 5 11 8 Barracas (Copa Sudamericana) 47 30 38:34 4 12 11 7 9 Tigre (Copa Sudamericana) 46 30 31:23 8 12 10 8 10 Lanús 46 30 28:22 6 12 10 8 11 Huracán 46 30 28:24 4 12 10 8 12 Estudiantes 42 30 34:34 0 11 9 10 13 Independiente 41 30 35:25 10 10 11 9

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia (Argentina)

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay)

Libertad (Paraguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)

