Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico tras el título de Independiente Rivadavia

El Xeneize puede asegurar su pase a la Libertadores este domingo si el resultado es favorable. River, pase lo que pase, deberá esperar.

Por Lautaro Tiburzio

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y consiguió su primer título en la historia en el ámbito local. El duelo por penales ante Argentinos Juniors terminó a favor de la Lepra mendocina gracias al remate final de Sebastián Villa y le dio la clasificación a la Copa Libertadores 2026, siendo el tercer equipo argentino que participará de la contienda, detrás de Platense y Rosario Central.

Con estos tres clasificados, quedan solamente tres cupos disponibles por los que se pelean para ingresar. Entre ellos, Boca y River. En plena semana superclásica, ambos equipos pueden acomodarse en la tabla anual para asegurar su pase a la Libertadores, sobre todo en el caso del Xeneize. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo también tiene lo suyo.

Hoy por hoy, Boca se encuentra en una situación favorable respecto a River. Con 56 puntos, a 4 de River y a 5 de Argentinos Juniors -y con seis en juego-, el Xeneize lograría la clasificación a la Copa Libertadores de manera directa con un triunfo en el Superclásico. Un empate lo dejaría virtualmente adentro de, al menos, el repechaje, con la posible clasificación a fase de grupos en la última fecha del Clausura.

Así las cosas, al Xeneize le sirve la victoria para sellar su pase a la Libertadores 2026 de manera definitiva, y una virtual con la paridad. A River, en cambio, un triunfo en La Bombonera lo dejaría en zona de fase previa, pero con posibilidades de meterse en la copa en la última fecha. Dependerá de otros resultados si garantiza su lugar o no post Superclásico.

Así está la tabla anual

PosEquipoPtsPJGF:GCDFPGPEPP
1Rosario Central (Libertadores)653040:152518111
2Boca (Libertadores)563048:23251686
3River (Fase previa – Libertadores)523041:221914106
4Argentinos (Copa Sudamericana)513039:21181497
5Riestra (Copa Sudamericana)513031:171413125
6San Lorenzo (Copa Sudamericana)493026:20613107
7Racing (Copa Sudamericana)473040:291114511
8Barracas (Copa Sudamericana)473038:34412117
9Tigre (Copa Sudamericana)463031:23812108
10Lanús463028:22612108
11Huracán463028:24412108
12Estudiantes423034:34011910
13Independiente413035:251010119
Los jugadores de Boca y River actuales con mayor presencias en el Superclásico

ver también

Los jugadores de Boca y River actuales con mayor presencias en el Superclásico

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Always Ready (Bolivia)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Flamengo (Brasil)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • 2 de Mayo (Paraguay)
  • Libertad (Paraguay)
  • Universitario (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Cusco (Perú)
  • Nacional (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Carabobo (Venezuela)
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

