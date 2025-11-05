Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la final de la Copa Argentina: minuto a minuto

En la cancha de Instituto, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugará su primera final de Copa Argentina. Es por eso que en esta edición el certamen tendrá a un nuevo campeón, que se sumará a River, Boca, Huracán, Rosario Central, Arsenal, Estudiantes, Central Córdoba y Patronato.

En el Estadio Juan Domingo Perón, la casa de Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan para conocer al nuevo campeón de la Copa Argentina . El encuentro comienza a las 21.10, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo a través de TyC Sports.

