En el Estadio Juan Domingo Perón, la casa de Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan para conocer al nuevo campeón de la Copa Argentina. El encuentro comienza a las 21.10, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo a través de TyC Sports.
Copa Argentina
Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la final de la Copa Argentina: minuto a minuto
En el Estadio de Instituto, el Bicho de La Paternal y la Lepra mendocina definen al nuevo campeón del certamen.
El camino de Argentinos Juniors a la final
- 32avos de final: Argentinos Juniors 3 - Central Norte 0
- 16avos de final: Argentinos Juniors 3 - Excursionistas 0
- 8vos de final: Argentinos Juniors 2 - Aldosivi 1
- Cuartos de final: Argentinos Juniors 1 - Lanús 0
- Semifinales: Argentinos Juniors 2 - Belgrano 1
La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón
En la cancha de Instituto, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugará su primera final de Copa Argentina. Es por eso que en esta edición el certamen tendrá a un nuevo campeón, que se sumará a River, Boca, Huracán, Rosario Central, Arsenal, Estudiantes, Central Córdoba y Patronato.
Palabra autorizada
