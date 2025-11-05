Es tendencia:
Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la final de la Copa Argentina: minuto a minuto

En el Estadio de Instituto, el Bicho de La Paternal y la Lepra mendocina definen al nuevo campeón del certamen.

El camino de Argentinos Juniors a la final

  • 32avos de final: Argentinos Juniors 3 - Central Norte 0
  • 16avos de final: Argentinos Juniors 3 - Excursionistas 0
  • 8vos de final: Argentinos Juniors 2 - Aldosivi 1
  • Cuartos de final: Argentinos Juniors 1 - Lanús 0
  • Semifinales: Argentinos Juniors 2 - Belgrano 1
La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón

En la cancha de Instituto, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugará su primera final de Copa Argentina. Es por eso que en esta edición el certamen tendrá a un nuevo campeón, que se sumará a River, Boca, Huracán, Rosario Central, Arsenal, Estudiantes, Central Córdoba y Patronato.

Por Marco D'arcangelo

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definen al campeón de la Copa Argentina.
En el Estadio Juan Domingo Perón, la casa de Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan para conocer al nuevo campeón de la Copa Argentina. El encuentro comienza a las 21.10, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo a través de TyC Sports.

Marco D'arcangelo

