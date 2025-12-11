Debutará en la Copa Libertadores en 2026 y pidió a un jugador relegado en Boca como refuerzo

La Copa Libertadores 2026 tendrá equipos del fútbol argentino con mucha historia copera, pero a su vez también tendrá debutantes y combinados con escasa participación internacional. Es que así como Boca, Argentinos Juniors o Rosario Central se metieron, lo cierto es que también han clasificado Independiente Rivadavia y Platense, que harán su estreno en una Libertadores el año próximo.

Justamente el último equipo mencionado, el Calamar, debutará en el plano internacional por excelencia durante el 2026, y tras definir a su nuevo entrenador -Walter Zunino-, en el equipo de Vicente López ahora van en busca de refuerzos. El primero que se vinculó como posible alta es el de un juvenil xeneize con poco rodaje en el equipo principal de Boca: Santiago Dalmasso.

El volante tuvo oportunidades bajo el ciclo de Fernando Gago y también con Diego Martínez, pero entre el arribo de Miguel Ángel Russo y la continuidad de Claudio Úbeda, perdió terreno y volvió a Reserva. De hecho, solo disputó 3 partidos con la camiseta azul y oro, y lleva más de 60 en el equipo juvenil.

En Boca quieren que Dalmasso tenga rodaje en primera y Platense lo quiere como refuerzo para la Copa. Según pudo saber BOLAVIP, ya hubo contactos de parte del Calamar para conocer las condiciones de una posible cesión.

De todas formas, hay una cuestión no menor respecto al juvenil de 21 años, y es que a día de hoy no posee representación debido a que su anterior agente, Daniel Bolotnicoff, falleció en agosto de este año. Desde ese entonces, Dalmasso no posee representante, lo que complica todo tipo de decisiones sobre su futuro.

Ante la posibilidad de sumar minutos dentro de un club argentino que jugará Libertadores, la situación parece viable para el futuro inmediato de Dalmasso. Días claves.

Santiago Dalmasso llegó a Boca vía Facebook

Para sorpresa de muchos, Santiago Dalmasso recaló recién en las divisiones inferiores de Boca en el año 2018 y de una forma realmente inesperada. Es que se probó a través de la red social Facebook, deslumbrando a todos en el Xeneize. Luego de apreciar sus condiciones, no hubo dudas en torno a un fichaje que se hizo efectivo rápidamente.

Este volante nacido en Buenos Aires cuenta con 1,81 metros de altura y un peso de 73 kilos. Pese a la forma atípica de mostrarse ante las autoridades responsables de este sector en Boca, llamó la atención por su criterio con el esférico, su entrega, su despliegue y su facilidad para el gol, además de por su porte.

Los equipos argentinos clasificados a la Libertadores 2026

Lanús (Campeón Copa Sudamericana 2025)

Platense (Campeón Apertura 2025)

Estudiantes/Racing (Campeón Clausura 2025)

Independiente Rivadavia (Campeón Copa Argentina)

Rosario Central (1° tabla anual)

Boca Juniors (2° tabla anual)

Argentinos Juniors (3° tabla anual – Pre Libertadores)

