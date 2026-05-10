Qué pasa si hay empate entre River y San Lorenzo por los octavos del Torneo Apertura 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del partido entre el Millonario y el Cuervo en caso de empate al cabo de los 90 minutos.

River y San Lorenzo se verán las caras este domingo a partir de las 19 horas en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura. El Millonario será local en este encuentro por haber terminado segundo en la Zona B, mientras que los de Boedo fueron séptimos en la Zona A.

Los de Eduardo Coudet llegan al encuentro ante San Lorenzo luego de una victoria agónica ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Por su parte, los de Gustavo Álvarez igualaron sin tantos ante Deportivo Cuenca en Ecuador por el mismo certámen.

¿Qué pasa si hay empate entre River y San Lorenzo?

Si River Plate y San Lorenzo finalizaran empatados los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

River y San Lorenzo igualaron 0 a 0 la última vez que se vieron en el Monumental. (Foto: Getty).

Los árbitros de River vs. San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

Qué canal pasa River vs. San Lorenzo

El partido entre River y Gimnasia, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, puede visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium.

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River vs. San Lorenzo: horario por país

Argentina: 19.00 horas

19.00 horas Brasil: 19.00 horas

19.00 horas Chile: 18.00 horas

18.00 horas Colombia: 17.00 horas

17.00 horas Ecuador: 17.00 horas

17.00 horas Perú: 17.00 horas

17.00 horas México: 16.00 horas

Así está el cuadro del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVE

River Plate y San Lorenzo juegan este domingo a las 19 horas por octavos de final.

y juegan este domingo a las 19 horas por octavos de final. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega tras vencer a Carabobo en la Copa Sudamericana.

llega tras vencer a Carabobo en la Copa Sudamericana. El reglamento establece una prórroga de 30 minutos antes de penales en caso de empate.