Cómo ver River vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre el Millonario y el Ciclón, correspondiente a los octavos de final del certamen doméstico.

Este domingo 10 de mayo, en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y San Lorenzo de Almagro se encuentran frente a frente bajo la órbita de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Sin ningún tipo de dudas, uno de los compromisos más esperados de esta instancia del certamen doméstico.

Cabe destacar que los comandados tácticamente por Eduardo Coudet llegan a este encuentro después de una victoria de oro como visitantes de Carabobo, por la Copa Sudamericana. Paralelamente, en lo relacionado al plano local, vienen de perder como locales de Atlético Tucumán, culminando en la segunda colocación de la fase regular.

Por su parte, los del barrio porteño de Boedo, dirigidos actualmente por Gustavo Álvarez, vienen de empatar sin goles como visitantes de Deportivo Cuenca, en Ecuador. Por otro lado, por la etapa regular del Torneo Apertura, cayeron por 2-1, en el Nuevo Gasómetro, contra Independiente, terminando en la séptima colocación.

Qué canal pasa River vs. San Lorenzo

El partido entre River Plate y San Lorenzo de Almagro, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium.

A qué hora se juega River vs. San Lorenzo

River Plate y San Lorenzo de Almagro se enfrentarán este domingo 10 de mayo, desde las 19 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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Probables formaciones de River y San Lorenzo

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

SAN LORENZO: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.

Los árbitros de River vs. San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

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El cuadro de los octavos de final

DATOS CLAVE

River Plate y San Lorenzo juegan este domingo 10 de mayo a las 19 horas.

El partido se transmitirá exclusivamente por la señal de ESPN Premium en Argentina.

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