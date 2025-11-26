Qué pasa si Lanús y Tigre empatan por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Ya se definieron nada más ni nada menos que siete de las ocho series correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Sin embargo, todavía resta la resolución de la compuesta por Lanús y Tigre, quienes chocan este miércoles en el estadio del Granate.

No es un detalle menor que los comandados estratégicamente por Mauricio Pellegrino arribaron a esta instancia del certamen doméstico luego de coronarse como los grandes campeones de la Copa Sudamericana. Sí, el sábado pasado, en territorio paraguayo, Lanús empató con Atlético Mineiro, pero fue más efectivo en los penales.

Paralelamente, en lo relacionado netamente con el Torneo Clausura, el Granate culminó en la segunda colocación de la Zona B, solamente por detrás del líder Rosario Central. Sí, los de Pellegrino diseñaron una muy buena campaña que los dejó apenas un punto por debajo de la escuadra encabezada por Ariel Holan y Ángel Di María.

Por su parte, el Matador de Victoria terminó la fase regular de la máxima categoría del fútbol argentino en la séptima posición de la Zona A, por detrás de Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Racing Club, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors y Barracas Central. Sí, se metió agónicamente y quiere hacer historia.

Lanús viene de ser campeón en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Qué pasa si Lanús y Tigre empatan

Si al cabo de los 90 minutos, Lanús y Tigre empatan este miércoles 26 de noviembre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, tendrán que continuar la resolución de la serie por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el tiempo suplementario. De persistir la igualdad, todo se trasladará a los penales.

¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

