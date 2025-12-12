Es tendencia:
En medio de las tensiones con la AFA, el llamativo acuerdo de Estudiantes que lo une con Chiqui Tapia en la previa a la final vs. Racing

El Pincha incorporó un nuevo patrocinador, con el detalle ligará al club con el próximo sponsor principal de la Liga Profesional de Fútbol.

Por Bruno Carbajo

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Estudiantes de La Plata se prepara para la final del Torneo Clausura 2025 contra Racing, pero a un día del partido, el club sumó un ingrediente extradeportivo que trae consigo cierta paradoja: la incorporación de Mercado Libre como nuevo sponsor, alianza comercial que establece un nexo en común entre el club platense y nada menos que la AFA.

Tanto el Pincha como la compañía tecnológica anunciaron este viernes, a través de sus canales oficiales, el cierre de un acuerdo estratégico. El vínculo establece que la marca estampará su logo sobre las mangas de la camiseta del plantel profesional masculino. Su debut se producirá este sábado y se extenderá, inicialmente, durante toda la temporada 2026.

La curiosidad surge al cruzar este patrocinio con la estrategia de expansión de la propia compañía en el fútbol local: su desembarco en La Plata es el segundo paso que da en este mundo, ya que a fines de octubre fue anunciado por la AFA como el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Es decir, durante las próximas dos temporadas, el torneo de Primera División se denominará oficialmente “Torneo Mercado Libre 2026”.

Mercado Libre será el Naming Sponsor de la Liga Profesional hasta 2027 (@AFA).

Mercado Libre será el Naming Sponsor de la Liga Profesional hasta 2027 (@AFA).

De esta manera, la misma firma que le da nombre al torneo es la que ahora vestirá la camiseta del club con que el que la AFA atraviesa su punto más álgido. Vale recordar que las asperezas se profundizaron en las últimas semanas con el famoso pasillo de espaldas a Rosario Central y las posteriores sanciones al León, que incluyó una suspensión por seis meses impuesta a Juan Sebastián Verón, presidente del club.

La final de este sábado, por lo tanto, no solo será una batalla por el título, sino también el debut de un nexo comercial que liga los destinos económicos de Estudiantes y la cúpula del fútbol argentino, más allá de las diferencias personales y políticas entre sí.

Datos clave

  • Estudiantes de La Plata sumó a Mercado Libre como sponsor en las mangas para la final ante Racing.
  • El acuerdo se estrenará este sábado y se extenderá durante toda la temporada 2026.
  • Se genera una curiosa conexión comercial con la AFA, ya que la empresa también es el Naming Sponsor de la Liga Profesional en medio del conflicto con Juan Sebastián Verón.
