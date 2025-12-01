Es tendencia:
Racing y Tigre se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

La Academia y el Matador buscan un lugar en las semifinales, donde espera Boca.

Por Bruno Carbajo

Racing y Tigre chocan por un lugar en semis del Torneo Clausura.
© Tyc SportsRacing y Tigre chocan por un lugar en semis del Torneo Clausura.

Racing y Tigre chocan este lunes desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El ganador de la serie se enfrentará a Boca en semifinales, con fecha a definir. El árbitro designado es Andrés Merlos, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

La formación de Racing vs. Tigre

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

La alineación de Tigre vs. Racing

Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastian Medina; David Romero e Ignacio Russo.

Bruno Carbajo

