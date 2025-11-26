Lanús vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El compromiso se podrá seguir en vivo a través de TNT Sports desde las 21.30.

Para felicitar al Granate por la obtención de la Copa Sudamericana, los jugadores del Matador reciben en el campo a sus rivales de esta noche.

El árbitro ya dialoga con los capitanes. En minutos comenzará a rodar la pelota en el sur.

Lanús y Tigre ya se miden por el último pasaje a los cuartos de final.

Castillo cabeceó en la puerta del área y la pelota se fue apenas arriba del travesaño. Todo sigue 0-0.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Lanús y Tigre se ven las caras este miércoles en La Fortaleza. Desde las 21.30, el encuentro que arrojará al próximo rival de Racing se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Granate viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y buscará cerrar el año con otra sonrisa, esta vez a nivel local. Delante, el Matador se metió con suspenso en los octavos de final y quiere mantenerse en carrera por el título.