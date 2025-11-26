Es tendencia:
Lanús vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En la Fortaleza se define el último boleto a los cuartos de final entre el Granate y el Matador.

15' PT: ¡Lanús estuvo cerca!

Castillo cabeceó en la puerta del área y la pelota se fue apenas arriba del travesaño. Todo sigue 0-0.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Lanús y Tigre ya se miden por el último pasaje a los cuartos de final.

Saludos protocolares y sorteo

El árbitro ya dialoga con los capitanes. En minutos comenzará a rodar la pelota en el sur.

Tigre le hace un pasillo a Lanús

Para felicitar al Granate por la obtención de la Copa Sudamericana, los jugadores del Matador reciben en el campo a sus rivales de esta noche.

Tweet placeholder

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE TIGRE

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastian Medina, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE LANÚS

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Franco Watson; y Rodrigo Castillo.

Así está el cuadro de cuartos de final

  • Boca Juniors vs. Argentinos Juniors
  • Lanús o Tigre vs. Racing
  • Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba
  • Gimnasia La Plata vs. Barracas Central

Los árbitros para Lanús vs. Tigre

Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni

Hora y TV

El compromiso se podrá seguir en vivo a través de TNT Sports desde las 21.30.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche habrá duelo entre Lanús y Tigre.

Por Agustín Vetere

Eduardo Salvio e Ignacio Russo.
Eduardo Salvio e Ignacio Russo.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Lanús y Tigre se ven las caras este miércoles en La Fortaleza. Desde las 21.30, el encuentro que arrojará al próximo rival de Racing se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Granate viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y buscará cerrar el año con otra sonrisa, esta vez a nivel local. Delante, el Matador se metió con suspenso en los octavos de final y quiere mantenerse en carrera por el título.

Agustín Vetere

