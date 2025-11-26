Lanús vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Lanús y Tigre se ven las caras este miércoles en La Fortaleza. Desde las 21.30, el encuentro que arrojará al próximo rival de Racing se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
El Granate viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y buscará cerrar el año con otra sonrisa, esta vez a nivel local. Delante, el Matador se metió con suspenso en los octavos de final y quiere mantenerse en carrera por el título.