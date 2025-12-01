Racing vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El duelo en el Cilindro de Avellaneda comenzará a las 21.30 y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe este lunes a Tigre por la última llave de cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Desde las 21.30, el encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Merlos se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y TNT Sports.

El ganador entre la Academia y el Matador se enfrentará ante Boca Juniors en La Bombonera por un lugar en la gran final del certamen. Del otro lado, Estudiantes de La Plata y Gimnasia protagonizarán un clásico en el Bosque para definir al otro finalista.