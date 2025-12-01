Es tendencia:
Racing vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

La Academia y el Matador definen en Avellaneda al rival de Boca Juniors en semifinales.

Así está el cuadro del Torneo Clausura

  • Boca Juniors vs. Racing o Tigre
  • Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata
LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE TIGRE

Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastian Medina; David Romero e Ignacio Russo.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE RACING

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Los árbitros para Racing vs. Tigre

Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi

Hora y TV

El duelo en el Cilindro de Avellaneda comenzará a las 21.30 y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche Racing y Tigre buscan el pasaje a las semifinales.

Racing y Tigre definen el pase a semifinales.
Racing y Tigre definen el pase a semifinales.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe este lunes a Tigre por la última llave de cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Desde las 21.30, el encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Merlos se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y TNT Sports.

El ganador entre la Academia y el Matador se enfrentará ante Boca Juniors en La Bombonera por un lugar en la gran final del certamen. Del otro lado, Estudiantes de La Plata y Gimnasia protagonizarán un clásico en el Bosque para definir al otro finalista.

