Días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo y dónde se juegan

Luego de una jornada de octavos de final en la que reinó la paridad y se dieron varias sorpresas, el Torneo Clausura avanza rumbo a la instancia siguiente y se conocieron los cuartos de final del certamen nacional.

Boca, Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors parten como los máximos candidatos entre los que quedan en carrera, y tanto estos equipos como los 8 que siguen en carrera ya conocen cuándo jugarán la próxima fase.

Tras el desarrollo de los partidos de 8avos, este fin de semana del 29 y 30 de noviembre se disputarán los cuartos con varios partidos atractivos, comenzando por el Central Córdoba vs. Estudiantes, quienes vienen de eliminar a San Lorenzo y Rosario Central respectivamente. El compromiso en Santiago del Estero está pautado para el sábado a las 21:30, siendo el único compromiso de esta jornada.

El domingo 30, en cambio, se disputará el partido en La Bombonera entre Boca y Argentinos Juniors, en el horario nocturno de las 18:30. El partido se superpone con la final del ascenso en la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, pautado para las 17 horas.

El lunes se cerrará la instancia de cuartos con los partidos restantes: Barracas Central ante Gimnasia de La Plata y Racing frente al ganador de Lanús/Tigre. Los horarios serán a las 17:00 y 21:30 respectivamente, y se jugarán en el Estadio Chiqui Tapia y en el Cilindro de Avellaneda.

El fixture de los cuartos de final del Torneo Clausura

La llave de playoffs del Torneo Clausura