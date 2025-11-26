Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo y dónde se juegan

Se confirmaron cuándo se disputarán los encuentros de la próxima ronda de la Copa de la Liga.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo y dónde se juegan
© GettyDías y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo y dónde se juegan

Luego de una jornada de octavos de final en la que reinó la paridad y se dieron varias sorpresas, el Torneo Clausura avanza rumbo a la instancia siguiente y se conocieron los cuartos de final del certamen nacional.

Boca, Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors parten como los máximos candidatos entre los que quedan en carrera, y tanto estos equipos como los 8 que siguen en carrera ya conocen cuándo jugarán la próxima fase.

Tras el desarrollo de los partidos de 8avos, este fin de semana del 29 y 30 de noviembre se disputarán los cuartos con varios partidos atractivos, comenzando por el Central Córdoba vs. Estudiantes, quienes vienen de eliminar a San Lorenzo y Rosario Central respectivamente. El compromiso en Santiago del Estero está pautado para el sábado a las 21:30, siendo el único compromiso de esta jornada.

El domingo 30, en cambio, se disputará el partido en La Bombonera entre Boca y Argentinos Juniors, en el horario nocturno de las 18:30. El partido se superpone con la final del ascenso en la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, pautado para las 17 horas.

El lunes se cerrará la instancia de cuartos con los partidos restantes: Barracas Central ante Gimnasia de La Plata y Racing frente al ganador de Lanús/Tigre. Los horarios serán a las 17:00 y 21:30 respectivamente, y se jugarán en el Estadio Chiqui Tapia y en el Cilindro de Avellaneda.

El fixture de los cuartos de final del Torneo Clausura

  • Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera.
  • Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia.
  • Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Lanús/Tigre – Cilindro de Avellaneda.
Publicidad
Los dos resultados que clasifican a River, Racing, San Lorenzo e Independiente en la Copa Sudamericana 2026 a la vez

ver también

Los dos resultados que clasifican a River, Racing, San Lorenzo e Independiente en la Copa Sudamericana 2026 a la vez

La llave de playoffs del Torneo Clausura

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
Marchesín destacó las tres similitudes de Claudio Úbeda con Lionel Scaloni: "Tiene cosas parecidas"
Boca Juniors

Marchesín destacó las tres similitudes de Claudio Úbeda con Lionel Scaloni: "Tiene cosas parecidas"

En México le prometieron que lo iban a comprar, pero la crisis del club lo hará volver a un grande del fútbol argentino
Fútbol Argentino

En México le prometieron que lo iban a comprar, pero la crisis del club lo hará volver a un grande del fútbol argentino

Pronósticos Arsenal vs Bayern Múnich: choque de líderes en la Champions League
Apuestas

Pronósticos Arsenal vs Bayern Múnich: choque de líderes en la Champions League

Pidió irse de Boca, fue borrado por Russo y Úbeda podría darle una nueva oportunidad en 2026
Boca Juniors

Pidió irse de Boca, fue borrado por Russo y Úbeda podría darle una nueva oportunidad en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo