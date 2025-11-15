Es tendencia:
Torneo Clausura

Qué pasa si San Martín de San Juan gana, empata o pierde hoy vs. Aldosivi por el Torneo Clausura

Desde las 17, el equipo sanjuanino enfrentará al Tiburón, un rival directo por la permanencia. Mientras tanto, deberá prestar atención a lo que suceda en Godoy Cruz vs. Riestra.

Por Joaquín Alis

Este sábado 15 de noviembre a partir de las 17, San Martín de San Juan será protagonista de una tremenda definición de la permanencia en la Liga Profesional. El Santo visitará a Aldosivi, su rival directo en la tabla de promedios, y busca ganar para no perder la categoría esta tarde.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli también deberá prestar atención a lo que suceda entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, ya que una victoria del Tomba le impedirá salvarse hoy. Ambos jugarán en simultáneo y el partido que tendrá lugar en el José María Minella de Mar del Plate se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto sanjuanino no conoce la derrota hace cinco partidos, pero los últimos dos empates (Godoy Cruz y Lanús) lo privaron de llegar a la última fecha salvado.

Qué pasa si San Martín de San Juan gana, empata o pierde

  • Si San Martín de San Juan gana: no descenderá hoy, pero deberá esperar que Godoy Cruz no le gane a Riestra para estar salvado. Caso contrario, jugará un desempate ante el Tomba.
  • Si San Martín de San Juan empata: perderá la categoría sin importar lo que suceda en Mendoza.
  • Si San Martín de San Juan pierde: perderá la categoría sin importar lo que suceda en Mendoza.

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

San Martín de San Juan comienza la fecha 16 descendiendo por promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Esta tarde se conocerá al menos a uno de los equipos que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, mientras que el otro podría definirse con un desempate.

Para el Tomba, el panorama es el más complicado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. De hecho, hoy solo puede aspirar a forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a vencer a Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata.

  • Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.
  • Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si los mendocinos ganan y el Tiburón empata con San Martín, quedarían igualados en puntos. Así, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

