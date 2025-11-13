Qué resultados tienen que darse para que Boca y River se enfrenten por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este fin de semana se vivirá una vibrante definición de la fase regular del Torneo Clausura 2025. Por la Fecha 16, los 30 equipos del fútbol argentino afrontarán el último partido de esta instancia y quedará armado el cuadro de Playoffs para la pelea del título de este segundo semestre.

Aunque el Superclásico del último domingo aún está fresco, existe una posibilidad concreta de que Boca Juniors y River Plate se vuelvan a ver las caras pronto, nada menos que en un partido de eliminación directa. De cara a la última fecha, está latente la chance de que los gigantes del fútbol argentino jueguen entre sí en octavos de final.

Es que el Xeneize peleará en la última jornada por la primera posición de la Zona A y, si lo consigue, se enfrentará en la primera rueda de Playoffs ante el octavo de la Zona B en La Bombonera. El Millonario aún no aseguró su presencia en la próxima instancia y podría ocupar aquel puesto.

Pero Boca primero y River octavo no es la única combinación que arroja un Superclásico en octavos como resultado. Es que también hay chances matemáticas de que los de azul y oro caigan al segundo e incluso al tercer lugar de la Zona A, mientras que los de Núñez podrían ser séptimos o sextos para cruzarse entre sí.

Cómo puede haber Superclásico en octavos de final

Boca Juniors 1° vs. 8° River Plate

Para esto el Xeneize debería ganarle a Tigre, aunque también el empate o la derrota lo ayudarían siempre que Unión o Central Córdoba no triunfen. Aquí, el Millonario no tendría que ganarle a Vélez y sí deberían sumar de a 3 puntos dos de los siguientes: Talleres, San Martín, Sarmiento o Gimnasia.

Boca Juniors 2° vs. 7° River Plate

En este escenario los de Úbeda deberían perder o empatar y el Tatengue tendría que ganarle a Belgrano, superándolo por diferencia de goles en caso del igualdad del Xeneize. River debería resignar puntos para ser séptimo con solo una victoria de sus perseguidores.

Boca Juniors 3° vs. 6° River Plate

La posibilidad más remota de todas. Si bien el Millonario podría terminar en esta posición con varias combinaciones, el club de la Ribera debería perder ante Tigre, pero Unión ganar y Central Córdoba golear para esfumar los 8 goles de diferencia que le lleva Boca.

Cuándo son los partidos de Boca y River por la Fecha 16

Los comandados por Marcelo Gallardo abrirán la jornada del domingo con la visita a Vélez Sarsfield desde las 17. Más tarde, a las 20.15, el club de la Ribera se enfrentará como local ante Tigre.

Así están las tablas del Torneo Clausura

