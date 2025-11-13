Se definió la sede para la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025: día y horario

A horas de que inicie la fecha 16 del Torneo Clausura, donde se definirán los cupos para las próximas copas internacionales, como así también los descensos, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron dónde se disputará la final del campeonato actual, como así también del Trofeo de Campeones.

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Por su parte, desde la Casa Madre del fútbol argentino designaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo una semana más tarde, es decir, el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, situado en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que Platense es el único equipo que está clasificado para el Trofeo de Campeones, ya que se consagró en el Torneo Apertura 2025 que se disputó durante el primer semestre del año. Su rival se conocerá recién el 13 de diciembre próximo, cuando haya un nuevo campeón del fútbol argentino.

Estadio Madre de Ciudades. (Hernán Cortez/Getty Images)

En la provincia del norte argentino se disputará la novena final desde que se inauguró: se utilizó en dos ediciones de la Supercopa Argentina (2019 y 2022), dos del Trofeo de Campeones (2021 y 2023-24), la Copa Argentina 2019-20, dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024), y la final del Torneo Apertura de este año.

Todos los campeones de Primera División

Año / Torneo Campeón 1891 Saint Andrew’s 1892 (No hubo torneo) 1893 Lomas Athletic 1894 Lomas Athletic 1895 Lomas Athletic 1896 Lomas Academy 1897 Lomas Athletic 1898 Lomas Athletic 1899 Belgrano Athletic 1900 English High School 1901 Alumni 1902 Alumni 1903 Alumni 1904 Belgrano Athletic 1905 Alumni 1906 Alumni 1907 Alumni 1908 Belgrano Athletic 1909 Alumni 1910 Alumni 1911 Alumni 1912 (AAF) Quilmes 1912 (FAF) Porteño 1913 (AAF) Racing Club 1913 (FAF) Estudiantes de La Plata 1914 (AAF) Racing Club 1914 (FAF) Porteño 1915 Racing Club 1916 Racing Club 1917 Racing Club 1918 Racing Club 1919 (AAF) Boca Juniors 1919 (AAAF) Racing Club 1920 (AAF) Boca Juniors 1920 (AAAF) River Plate 1921 (AAF) Huracán 1921 (AAAF) Racing Club 1922 (AAF) Huracán 1922 (AAAF) Independiente 1923 (AAF) Boca Juniors 1923 (AAAF) San Lorenzo de Almagro 1924 (AAF) Boca Juniors 1924 (AAAF) San Lorenzo de Almagro 1925 (AAF) Huracán 1925 (AAAF) Racing Club 1926 (AAF) Boca Juniors 1926 (AAAF) Independiente 1927 San Lorenzo de Almagro 1928 Huracán 1929 Gimnasia y Esgrima La Plata 1930 Boca Juniors 1931 (AAF) Estudiantil Porteño 1932 (AAF) Sportivo Barracas 1933 (AAF) Dock Sud 1934 (AAF) Estudiantil Porteño 1931 (LAF) Boca Juniors 1932 (LAF) River Plate 1933 (LAF) San Lorenzo de Almagro 1934 (LAF) Boca Juniors 1935 Boca Juniors 1936 (Copa de Honor) San Lorenzo de Almagro 1936 (Copa Campeonato) River Plate 1936 (Copa de Oro) River Plate 1937 River Plate 1938 Independiente 1939 Independiente 1940 Boca Juniors 1941 River Plate 1942 River Plate 1943 Boca Juniors 1944 Boca Juniors 1945 River Plate 1946 San Lorenzo de Almagro 1947 River Plate 1948 Independiente 1949 Racing Club 1950 Racing Club 1951 Racing Club 1952 River Plate 1953 River Plate 1954 Boca Juniors 1955 River Plate 1956 River Plate 1957 River Plate 1958 Racing Club 1959 San Lorenzo de Almagro 1960 Independiente 1961 Racing Club 1962 Boca Juniors 1963 Independiente 1964 Boca Juniors 1965 Boca Juniors 1966 Racing Club 1967 (Metropolitano) Estudiantes de La Plata 1967 (Nacional) Independiente 1968 (Metropolitano) San Lorenzo de Almagro 1968 (Nacional) Vélez Sarsfield 1969 (Metropolitano) Chacarita Juniors 1969 (Nacional) Boca Juniors 1970 (Metropolitano) Independiente 1970 (Nacional) Boca Juniors 1971 (Metropolitano) Independiente 1971 (Nacional) Rosario Central 1972 (Metropolitano) San Lorenzo de Almagro 1972 (Nacional) San Lorenzo de Almagro 1973 (Metropolitano) Huracán 1973 (Nacional) Rosario Central 1974 (Metropolitano) Newell’s Old Boys 1974 (Nacional) San Lorenzo de Almagro 1975 (Metropolitano) River Plate 1975 (Nacional) River Plate 1976 (Metropolitano) Boca Juniors 1976 (Nacional) Boca Juniors 1977 (Metropolitano) River Plate 1977 (Nacional) Independiente 1978 (Metropolitano) Quilmes 1978 (Nacional) Independiente 1979 (Metropolitano) River Plate 1979 (Nacional) River Plate 1980 (Metropolitano) River Plate 1980 (Nacional) Rosario Central 1981 (Metropolitano) Boca Juniors 1981 (Nacional) River Plate 1982 (Metropolitano) Estudiantes de La Plata 1982 (Nacional) Ferro Carril Oeste 1983 (Metropolitano) Independiente 1983 (Nacional) Estudiantes de La Plata 1984 (Metropolitano) Argentinos Juniors 1984 (Nacional) Ferro Carril Oeste 1985 (Nacional) Argentinos Juniors 1985/86 River Plate 1986/87 Rosario Central 1987/88 Newell’s Old Boys 1988/89 Independiente 1989/90 River Plate 1990/91 Newell’s Old Boys 1991 (Apertura) River Plate 1992 (Clausura) Newell’s Old Boys 1992 (Apertura) Boca Juniors 1993 (Clausura) Vélez Sarsfield 1993 (Apertura) River Plate 1994 (Clausura) Independiente 1994 (Apertura) River Plate 1995 (Clausura) San Lorenzo de Almagro 1995 (Apertura) Vélez Sarsfield 1996 (Clausura) Vélez Sarsfield 1996 (Apertura) River Plate 1997 (Clausura) River Plate 1997 (Apertura) River Plate 1998 (Clausura) Vélez Sarsfield 1998 (Apertura) Boca Juniors 1999 (Clausura) Boca Juniors 1999 (Apertura) River Plate 2000 (Clausura) River Plate 2000 (Apertura) Boca Juniors 2001 (Clausura) San Lorenzo de Almagro 2001 (Apertura) Racing Club 2002 (Clausura) River Plate 2002 (Apertura) Independiente 2003 (Clausura) River Plate 2003 (Apertura) Boca Juniors 2004 (Clausura) River Plate 2004 (Apertura) Newell’s Old Boys 2005 (Clausura) Vélez Sarsfield 2005 (Apertura) Boca Juniors 2006 (Clausura) Boca Juniors 2006 (Apertura) Estudiantes de La Plata 2007 (Clausura) San Lorenzo de Almagro 2007 (Apertura) Lanús 2008 (Clausura) River Plate 2008 (Apertura) Boca Juniors 2009 (Clausura) Vélez Sarsfield 2009 (Apertura) Banfield 2010 (Clausura) Argentinos Juniors 2010 (Apertura) Estudiantes de La Plata 2011 (Clausura) Vélez Sarsfield 2011 (Apertura) Boca Juniors 2012 (Clausura) Arsenal F.C. 2012 (Torneo Inicial) Vélez Sarsfield 2013 (Torneo Final) Newell’s Old Boys 2013 (Campeón 2012/13) Vélez Sarsfield 2013 (Torneo Inicial) San Lorenzo de Almagro 2014 (Torneo Final) River Plate 2014 (Torneo Inicial) Racing Club 2015 (Campeonato de Primera División) Boca Juniors 2016 (Campeonato de Primera División) Lanús 2017 (Campeón 2016/17) Boca Juniors Superliga 2018 Boca Juniors Superliga 2019 Racing Club Superliga 2019/2020 Boca Juniors Torneo Socios 2021 River Plate Torneo Binance 2022 Boca Juniors Liga Profesional 2023 River Plate Torneo Betano 2024 Vélez Sarsfield Torneo Betano Apertura 2025 Platense

