Se definió la sede para la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025: día y horario

Desde la AFA confirmaron los cronogramas para que se disputen las finales del campeonato de Primera División.

Por Julián Mazzara

Nacho Vázquez, capitán de Platense, con el trofeo del Torneo Apertura 2025.
A horas de que inicie la fecha 16 del Torneo Clausura, donde se definirán los cupos para las próximas copas internacionales, como así también los descensos, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron dónde se disputará la final del campeonato actual, como así también del Trofeo de Campeones.

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Por su parte, desde la Casa Madre del fútbol argentino designaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo una semana más tarde, es decir, el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, situado en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que Platense es el único equipo que está clasificado para el Trofeo de Campeones, ya que se consagró en el Torneo Apertura 2025 que se disputó durante el primer semestre del año. Su rival se conocerá recién el 13 de diciembre próximo, cuando haya un nuevo campeón del fútbol argentino.

Estadio Madre de Ciudades. (Hernán Cortez/Getty Images)

En la provincia del norte argentino se disputará la novena final desde que se inauguró: se utilizó en dos ediciones de la Supercopa Argentina (2019 y 2022), dos del Trofeo de Campeones (2021 y 2023-24), la Copa Argentina 2019-20, dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024), y la final del Torneo Apertura de este año.

Todos los campeones de Primera División

Año / Torneo Campeón
1891Saint Andrew’s
1892(No hubo torneo)
1893Lomas Athletic
1894Lomas Athletic
1895Lomas Athletic
1896Lomas Academy
1897Lomas Athletic
1898Lomas Athletic
1899Belgrano Athletic
1900English High School
1901Alumni
1902Alumni
1903Alumni
1904Belgrano Athletic
1905Alumni
1906Alumni
1907Alumni
1908Belgrano Athletic
1909Alumni
1910Alumni
1911Alumni
1912 (AAF)Quilmes
1912 (FAF)Porteño
1913 (AAF)Racing Club
1913 (FAF)Estudiantes de La Plata
1914 (AAF)Racing Club
1914 (FAF)Porteño
1915Racing Club
1916Racing Club
1917Racing Club
1918Racing Club
1919 (AAF)Boca Juniors
1919 (AAAF)Racing Club
1920 (AAF)Boca Juniors
1920 (AAAF)River Plate
1921 (AAF)Huracán
1921 (AAAF)Racing Club
1922 (AAF)Huracán
1922 (AAAF)Independiente
1923 (AAF)Boca Juniors
1923 (AAAF)San Lorenzo de Almagro
1924 (AAF)Boca Juniors
1924 (AAAF)San Lorenzo de Almagro
1925 (AAF)Huracán
1925 (AAAF)Racing Club
1926 (AAF)Boca Juniors
1926 (AAAF)Independiente
1927San Lorenzo de Almagro
1928Huracán
1929Gimnasia y Esgrima La Plata
1930Boca Juniors
1931 (AAF)Estudiantil Porteño
1932 (AAF)Sportivo Barracas
1933 (AAF)Dock Sud
1934 (AAF)Estudiantil Porteño
1931 (LAF)Boca Juniors
1932 (LAF)River Plate
1933 (LAF)San Lorenzo de Almagro
1934 (LAF)Boca Juniors
1935Boca Juniors
1936 (Copa de Honor)San Lorenzo de Almagro
1936 (Copa Campeonato)River Plate
1936 (Copa de Oro)River Plate
1937River Plate
1938Independiente
1939Independiente
1940Boca Juniors
1941River Plate
1942River Plate
1943Boca Juniors
1944Boca Juniors
1945River Plate
1946San Lorenzo de Almagro
1947River Plate
1948Independiente
1949Racing Club
1950Racing Club
1951Racing Club
1952River Plate
1953River Plate
1954Boca Juniors
1955River Plate
1956River Plate
1957River Plate
1958Racing Club
1959San Lorenzo de Almagro
1960Independiente
1961Racing Club
1962Boca Juniors
1963Independiente
1964Boca Juniors
1965Boca Juniors
1966Racing Club
1967 (Metropolitano)Estudiantes de La Plata
1967 (Nacional)Independiente
1968 (Metropolitano)San Lorenzo de Almagro
1968 (Nacional)Vélez Sarsfield
1969 (Metropolitano)Chacarita Juniors
1969 (Nacional)Boca Juniors
1970 (Metropolitano)Independiente
1970 (Nacional)Boca Juniors
1971 (Metropolitano)Independiente
1971 (Nacional)Rosario Central
1972 (Metropolitano)San Lorenzo de Almagro
1972 (Nacional)San Lorenzo de Almagro
1973 (Metropolitano)Huracán
1973 (Nacional)Rosario Central
1974 (Metropolitano)Newell’s Old Boys
1974 (Nacional)San Lorenzo de Almagro
1975 (Metropolitano)River Plate
1975 (Nacional)River Plate
1976 (Metropolitano)Boca Juniors
1976 (Nacional)Boca Juniors
1977 (Metropolitano)River Plate
1977 (Nacional)Independiente
1978 (Metropolitano)Quilmes
1978 (Nacional)Independiente
1979 (Metropolitano)River Plate
1979 (Nacional)River Plate
1980 (Metropolitano)River Plate
1980 (Nacional)Rosario Central
1981 (Metropolitano)Boca Juniors
1981 (Nacional)River Plate
1982 (Metropolitano)Estudiantes de La Plata
1982 (Nacional)Ferro Carril Oeste
1983 (Metropolitano)Independiente
1983 (Nacional)Estudiantes de La Plata
1984 (Metropolitano)Argentinos Juniors
1984 (Nacional)Ferro Carril Oeste
1985 (Nacional)Argentinos Juniors
1985/86River Plate
1986/87Rosario Central
1987/88Newell’s Old Boys
1988/89Independiente
1989/90River Plate
1990/91Newell’s Old Boys
1991 (Apertura)River Plate
1992 (Clausura)Newell’s Old Boys
1992 (Apertura)Boca Juniors
1993 (Clausura)Vélez Sarsfield
1993 (Apertura)River Plate
1994 (Clausura)Independiente
1994 (Apertura)River Plate
1995 (Clausura)San Lorenzo de Almagro
1995 (Apertura)Vélez Sarsfield
1996 (Clausura)Vélez Sarsfield
1996 (Apertura)River Plate
1997 (Clausura)River Plate
1997 (Apertura)River Plate
1998 (Clausura)Vélez Sarsfield
1998 (Apertura)Boca Juniors
1999 (Clausura)Boca Juniors
1999 (Apertura)River Plate
2000 (Clausura)River Plate
2000 (Apertura)Boca Juniors
2001 (Clausura)San Lorenzo de Almagro
2001 (Apertura)Racing Club
2002 (Clausura)River Plate
2002 (Apertura)Independiente
2003 (Clausura)River Plate
2003 (Apertura)Boca Juniors
2004 (Clausura)River Plate
2004 (Apertura)Newell’s Old Boys
2005 (Clausura)Vélez Sarsfield
2005 (Apertura)Boca Juniors
2006 (Clausura)Boca Juniors
2006 (Apertura)Estudiantes de La Plata
2007 (Clausura)San Lorenzo de Almagro
2007 (Apertura)Lanús
2008 (Clausura)River Plate
2008 (Apertura)Boca Juniors
2009 (Clausura)Vélez Sarsfield
2009 (Apertura)Banfield
2010 (Clausura)Argentinos Juniors
2010 (Apertura)Estudiantes de La Plata
2011 (Clausura)Vélez Sarsfield
2011 (Apertura)Boca Juniors
2012 (Clausura)Arsenal F.C.
2012 (Torneo Inicial)Vélez Sarsfield
2013 (Torneo Final)Newell’s Old Boys
2013 (Campeón 2012/13)Vélez Sarsfield
2013 (Torneo Inicial)San Lorenzo de Almagro
2014 (Torneo Final)River Plate
2014 (Torneo Inicial)Racing Club
2015 (Campeonato de Primera División)Boca Juniors
2016 (Campeonato de Primera División)Lanús
2017 (Campeón 2016/17)Boca Juniors
Superliga 2018Boca Juniors
Superliga 2019Racing Club
Superliga 2019/2020Boca Juniors
Torneo Socios 2021River Plate
Torneo Binance 2022Boca Juniors
Liga Profesional 2023River Plate
Torneo Betano 2024Vélez Sarsfield
Torneo Betano Apertura 2025Platense

DATOS CLAVES

  • La final del Torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
  • El Trofeo de Campeones se jugará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás.
  • Platense ya está clasificado al Trofeo de Campeones por ganar el Torneo Apertura 2025.
