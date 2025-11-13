Es tendencia:
Qué pasa si San Martín de San Juan queda último en la tabla de promedios y la tabla anual

El Santo pelea por la permanencia en las dos tablas y busca salvarse ante Aldosivi.

Por Marco D'arcangelo

Por la última fecha del Torneo Clausura, en el Estadio José María Minella, San Martín de San Juan visita a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia, debido a que se encuentra tanto último en la tabla anual como en los promedios, por lo que está obligado a sumar de a tres. 

Para este partido, el equipo comandado por Leandro Romagnoli, no depende de sí mismo para salvarse. Es que, deberá ganar y esperar el resultado de Godoy Cruz, ya que podría jugar un repechaje con Godoy Cruz a partido único para determinar el descenso por la tabla anual. 

Así las cosas, el Santo sanjuanino está complicado en las dos tablas por la permanencia. Es por eso que podría darse una situación particular, debido a que cuenta con chances de quedar último tanto en la anual como también en la de los promedios. Para que esto suceda, tendrá que empatar o perder ante el Tiburón. 

En caso de que San Martín de San Juan finalice en la última posición tanto de la tabla anual como de la de promedios, descenderá a través de los promedios, ya que esta es la tabla que se priorizará. Es por eso que el segundo equipo en perder la categoría será el anteúltimo de la anual. 

Es por eso que si esto ocurre, el equipo que finalice en el puesto 29° de la tabla anual perderá la categoría. Si dos clubes quedan igualados en puntos, tendrán que jugar un desempate a partido único para definir el segundo descenso. Esto podría pasarle a Aldosivi y Godoy Cruz.

Al inicio de la fecha, San Martín está último en las dos tablas. En caso de finalizar así, perderá la categoría a través de los promedios, mientras que Godoy Cruz, que está igualado en la anual, descendería por esta vía. 

Así está la tabla anual

25Talleres3331712122027-7
26Newell’s Old Boys333189142537-12
27Instituto333189142537-12
28Aldosivi313186172744-17
29San Martín (SJ)2831610151630-14
30Godoy Cruz2831416111836-18
Desciende el último de la tabla. En caso de empate de equipos, habrá una desempate a partido único.

Así está la tabla de los descensos

28Aldosivi03131311.000
29Sarmiento Junin353469720.958
30San Martín (SJ)02828310.903
Marco D'arcangelo

