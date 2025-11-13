Por la última fecha del Torneo Clausura, en el Estadio José María Minella, San Martín de San Juan visita a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia, debido a que se encuentra tanto último en la tabla anual como en los promedios, por lo que está obligado a sumar de a tres.

Para este partido, el equipo comandado por Leandro Romagnoli, no depende de sí mismo para salvarse. Es que, deberá ganar y esperar el resultado de Godoy Cruz, ya que podría jugar un repechaje con Godoy Cruz a partido único para determinar el descenso por la tabla anual.

Así las cosas, el Santo sanjuanino está complicado en las dos tablas por la permanencia. Es por eso que podría darse una situación particular, debido a que cuenta con chances de quedar último tanto en la anual como también en la de los promedios. Para que esto suceda, tendrá que empatar o perder ante el Tiburón.

Qué pasa si San Martín de San Juan queda último en la tabla de promedios y la tabla anual

En caso de que San Martín de San Juan finalice en la última posición tanto de la tabla anual como de la de promedios, descenderá a través de los promedios, ya que esta es la tabla que se priorizará. Es por eso que el segundo equipo en perder la categoría será el anteúltimo de la anual.

Es por eso que si esto ocurre, el equipo que finalice en el puesto 29° de la tabla anual perderá la categoría. Si dos clubes quedan igualados en puntos, tendrán que jugar un desempate a partido único para definir el segundo descenso. Esto podría pasarle a Aldosivi y Godoy Cruz.

Al inicio de la fecha, San Martín está último en las dos tablas. En caso de finalizar así, perderá la categoría a través de los promedios, mientras que Godoy Cruz, que está igualado en la anual, descendería por esta vía.

Así está la tabla anual

25 Talleres 33 31 7 12 12 20 27 -7 26 Newell’s Old Boys 33 31 8 9 14 25 37 -12 27 Instituto 33 31 8 9 14 25 37 -12 28 Aldosivi 31 31 8 6 17 27 44 -17 29 San Martín (SJ) 28 31 6 10 15 16 30 -14 30 Godoy Cruz 28 31 4 16 11 18 36 -18 Desciende el último de la tabla. En caso de empate de equipos, habrá una desempate a partido único.

