Santiago Montiel ganó el Premio Puskas 2025 por su golazo de chilena: la premonición viral de Independiente

El jugador del Rojo se convirtió en el tercer argentino el quedarse con el galardón que reconoce el mejor gol de la temporada. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

En una jornada marcada por la entrega del The Best, FIFA le dio el Premio Puskas 2025 a Santiago Montiel. El jugador de Independiente anotó el mejor gol de la temporada a nivel mundial en la victoria 1 a 0 del Rojo sobre Independiente Rivadavia en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El primo de Cachete fue elegido por los aficionados de todo el planeta y un panel de FIFA Legends. Su anotación competía con la de otros 9 futbolistas, siendo la del zurdo la que más puntos acumuló desde que se conocieron las nominaciones.

Montiel se convirtió en el tercer futbolista argentino en quedarse con este premio y el segundo de manera consecutiva. Erik Lamela ganó el galardón en 2021 y Alejandro Garnacho lo hizo en 2024. El jugador de Independiente es el primer representante de la Liga Profesional en llevarse este reconocimiento.

Muy feliz“, escribió Santiago en sus redes sociales, que además declaró: “Quería agradecer a toda la gente que votó. A la gente de Independiente y a las leyendas. La verdad que estoy muy feliz por haber sido reconocido por este premio”.

Curiosamente, en Independiente siempre supieron que Santiago Montiel era el merecedor del premio. Aquel 11 de mayo, la cuenta oficial del Rojo compartió el video del gol con una sola palabra: “Puskas”.

