Boca negocia con Paulo Dybala para que sea refuerzo ahora: los millones que ofrece Riquelme

Paulo Dybala es el gran sueño de Boca para este libro de pases. La Joya tiene poca continuidad en la Roma y el Xeneize tiene como objetivo incorporarlo, consciente de que quedará libre el 30 de junio. Sin embargo, Juan Román Riquelme hará el intento para cerrarlo este verano.

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize negocia con el cordobés la posibilidad de llegar en este mismo mercado. Una situación similar a la que vivió con Leandro Paredes un año atrás, cuando lo buscó para que iniciara la temporada bajo las órdenes de Fernando Gago y con el Repechaje de la Copa Libertadores por delante.

El club pondría sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El trabajo del campeón del mundo será rescindir su vínculo con la escuadra italiana, algo que no será sencillo, aún con su poco rodaje. Si no lo consigue, deberá esperar hasta mitad de año.

Por qué Dybala podría sumarse en enero

Si bien el antecedente de Paredes no es el más positivo, teniendo en cuenta que aquellas negociaciones no llegaron a buen puerto y el club de la Ribera recién pudo sumarlo después del Mundial de Clubes, hay diferencias con la situación que vive Dybala en la Roma.

En primer lugar, el protagonismo de la Joya es otro comparado con el del mediocampista. El cordobés es suplente y solo pudo jugar 90 minutos en 2 de los 13 partidos que lleva disputados a lo largo de la temporada, algo que no sucederá en caso de arribar al Xeneize.

Por otra parte, Boca tiene otras garantías futbolísticas: un equipo más sólido y la participación asegurada en la Copa Libertadores 2025. Un año atrás, el equipo debía disputar el repechaje con la posibilidad de quedarse sin competencia internacional desde temprano, que terminó sucediendo.

Delgado habló de la posibilidad de sumar a Paulo Dybala

Días atrás, Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza para Juan Román Riquelme en la dirigencia, se refirió a esta situación. “Es una mezcla de sueño, ilusión y realidad”, comenzó diciendo en diálogo con Radio La Red.

Y continuó: “Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo si existe la posibilidad. Lo único que se es que en junio del próximo año se le vence el contrato, así que después será él quien evaluará y nosotros veremos qué es lo que sucede”.

