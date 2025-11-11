El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

La última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025 será una jornada de alta tensión, ya que definirá tres frentes: los clasificados a los playoffs, los puestos de la tabla anual y los descensos. En este escenario de múltiples definiciones, el reglamento de La Liga Profesional se vuelve la protagonista, estableciendo criterios diferentes ante la igualdad de puntos, con una regla particularmente drástica para la permanencia.
La LPF establece una jerarquía clara para resolver la igualdad de puntos en la tabla acumulada y aquella que define los ocho clasificados de cada zona a los playoffs. Para estas instancias, los criterios son meramente deportivos. Según el Artículo 24.2, en caso de igualdad de unidades entre dos o más equipos, el desempate se definirá siguiendo estrictamente este orden:
- Mayor diferencia de goles.
- Mayor cantidad de goles a favor.
- Resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los Torneos
- Ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025.
- Si la igualdad persiste, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.
La regla del descenso, un criterio aparte
El escenario cambia de manera radical cuando la igualdad de puntos se produce en las posiciones que definen la pérdida de categoría, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. En este aspecto, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. Sí, la diferencia de gol, la cantidad de goles a favor y los resultados entre sí quedan totalmente excluidos.
Como consecuencia de esta medida, si la igualdad persiste en la posición que marca la pérdida de categoría, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.
Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso
Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.
Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:
- Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.
- Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.
Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.
Cómo está la tabla del Torneo Clausura
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Boca Jrs.
|26
|15
|26:12
|14
|7
|5
|3
|2
|Unión
|24
|15
|20:13
|7
|6
|6
|3
|3
|Central Córdoba
|23
|15
|16:10
|6
|5
|8
|2
|4
|Tigre
|22
|15
|14:11
|3
|5
|7
|3
|5
|Barracas
|22
|15
|18:16
|2
|5
|7
|3
|6
|Racing
|22
|15
|15:13
|2
|6
|4
|5
|7
|Argentinos
|21
|15
|16:12
|4
|6
|3
|6
|8
|Estudiantes
|21
|15
|16:16
|0
|6
|3
|6
|9
|Banfield
|20
|15
|14:20
|-6
|6
|2
|7
|10
|Belgrano
|19
|15
|13:11
|2
|4
|7
|4
|11
|Defensa
|19
|15
|14:17
|-3
|5
|4
|6
|12
|Huracán
|19
|15
|9:14
|-5
|5
|4
|6
|13
|Aldosivi
|15
|15
|9:16
|-7
|4
|3
|8
|14
|Newell’s
|14
|15
|13:22
|-9
|3
|5
|7
|15
|Ind. Rivadavia
|13
|15
|12:17
|-5
|2
|7
|6
Zona B
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|31
|15
|18:7
|11
|8
|7
|0
|2
|Riestra
|27
|15
|18:11
|7
|8
|3
|4
|3
|Lanús
|27
|15
|17:12
|5
|8
|3
|4
|4
|Vélez
|25
|15
|19:12
|7
|7
|4
|4
|5
|San Lorenzo
|23
|15
|12:10
|2
|6
|5
|4
|6
|River
|21
|15
|20:15
|5
|6
|3
|6
|7
|Talleres
|20
|15
|9:12
|-3
|5
|5
|5
|8
|San Martín
|19
|15
|11:12
|-1
|4
|7
|4
|9
|Sarmiento
|19
|15
|12:16
|-4
|5
|4
|6
|10
|Gimnasia
|19
|15
|11:16
|-5
|6
|1
|8
|11
|Atl. Tucumán
|18
|15
|16:19
|-3
|5
|3
|7
|12
|Independiente
|15
|15
|13:13
|0
|3
|6
|6
|13
|Instituto
|15
|15
|9:17
|-8
|3
|6
|6
|14
|Platense
|12
|15
|12:22
|-10
|2
|6
|7
|15
|Godoy Cruz
|11
|15
|10:18
|-8
|1
|8
|6
Así está la tabla anual
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|66
|31
|40:15
|25
|18
|12
|1
|2
|Boca Jrs.
|59
|31
|50:23
|27
|17
|8
|6
|3
|Argentinos
|54
|31
|40:21
|19
|15
|9
|7
|4
|River
|52
|31
|41:24
|17
|14
|10
|7
|5
|Riestra
|51
|31
|31:18
|13
|13
|12
|6
|6
|Racing
|50
|31
|41:29
|12
|15
|5
|11
|7
|San Lorenzo
|50
|31
|26:20
|6
|13
|11
|7
|8
|Tigre
|49
|31
|32:23
|9
|13
|10
|8
|9
|Barracas
|48
|31
|38:34
|4
|12
|12
|7
|10
|Lanús
|47
|31
|30:23
|7
|12
|11
|8
|11
|Huracán
|46
|31
|28:26
|2
|12
|10
|9
|12
|Independiente
|44
|31
|36:25
|11
|11
|11
|9
|13
|Estudiantes
|42
|31
|34:35
|-1
|11
|9
|11
|14
|Central Córdoba
|41
|31
|37:32
|5
|10
|11
|10
|15
|Ind. Rivadavia
|40
|31
|32:34
|-2
|9
|13
|9
|16
|Vélez
|39
|31
|26:34
|-8
|11
|6
|14
|17
|Unión
|38
|31
|31:30
|1
|9
|11
|11
|18
|Defensa
|38
|31
|32:39
|-7
|10
|8
|13
|19
|Belgrano
|36
|31
|26:34
|-8
|7
|15
|9
|20
|Platense
|35
|31
|25:33
|-8
|8
|11
|12
|21
|Gimnasia
|35
|31
|20:34
|-14
|10
|5
|16
|22
|Atl. Tucumán
|34
|31
|33:40
|-7
|10
|4
|17
|23
|Banfield
|34
|31
|28:39
|-11
|9
|7
|15
|24
|Sarmiento
|34
|31
|23:35
|-12
|7
|13
|11
|25
|Talleres
|33
|31
|20:27
|-7
|7
|12
|12
|26
|Newell’s
|33
|31
|25:37
|-12
|8
|9
|14
|27
|Instituto
|33
|31
|25:37
|-12
|8
|9
|14
|28
|Aldosivi
|30
|31
|27:44
|-17
|8
|6
|17
|29
|San Martín
|28
|31
|16:30
|-14
|6
|10
|15
|30
|Godoy Cruz
|28
|31
|18:36
|-18
|4
|16
|11
Datos clave
- El Artículo 24.3 de la LPF rige el descenso y elimina los criterios deportivos de desempate.
- Si la igualdad de puntos persiste en la zona de descenso, se juega un partido de desempate obligatorio.
- La Tabla General de Posiciones (cupos a Copas) usa la Mayor diferencia de goles como primer criterio.