El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional prioriza la diferencia de gol para definir los puestos de arriba, pero anula todos los criterios deportivos pensando en la lucha por la permanencia.

Por Bruno Carbajo

River y Godoy Cruz, dos equipos que se juegan mucho en el cierre del Torneo Clausura.
© Getty/Prensa Godoy CruzRiver y Godoy Cruz, dos equipos que se juegan mucho en el cierre del Torneo Clausura.

La última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025 será una jornada de alta tensión, ya que definirá tres frentes: los clasificados a los playoffs, los puestos de la tabla anual y los descensos. En este escenario de múltiples definiciones, el reglamento de La Liga Profesional se vuelve la protagonista, estableciendo criterios diferentes ante la igualdad de puntos, con una regla particularmente drástica para la permanencia.

La LPF establece una jerarquía clara para resolver la igualdad de puntos en la tabla acumulada y aquella que define los ocho clasificados de cada zona a los playoffs. Para estas instancias, los criterios son meramente deportivos. Según el Artículo 24.2, en caso de igualdad de unidades entre dos o más equipos, el desempate se definirá siguiendo estrictamente este orden:

  1. Mayor diferencia de goles.
  2. Mayor cantidad de goles a favor.
  3. Resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los Torneos
  4. Ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025.
  5. Si la igualdad persiste, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.

La regla del descenso, un criterio aparte

El escenario cambia de manera radical cuando la igualdad de puntos se produce en las posiciones que definen la pérdida de categoría, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. En este aspecto, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. Sí, la diferencia de gol, la cantidad de goles a favor y los resultados entre sí quedan totalmente excluidos.

Como consecuencia de esta medida, si la igualdad persiste en la posición que marca la pérdida de categoría, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la decisiva última fecha del Torneo Clausura 2025

Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la decisiva última fecha del Torneo Clausura 2025

La sanción que afrontará Boca por el recibimiento en el Superclásico y el ingreso del hincha que provocó a los jugadores de River

La sanción que afrontará Boca por el recibimiento en el Superclásico y el ingreso del hincha que provocó a los jugadores de River

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

  • Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.
  • Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca Jrs.261526:1214753
2Unión241520:137663
3Central Córdoba231516:106582
4Tigre221514:113573
5Barracas221518:162573
6Racing221515:132645
7Argentinos211516:124636
8Estudiantes211516:160636
9Banfield201514:20-6627
10Belgrano191513:112474
11Defensa191514:17-3546
12Huracán19159:14-5546
13Aldosivi15159:16-7438
14Newell’s141513:22-9357
15Ind. Rivadavia131512:17-5276

Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311518:711870
2Riestra271518:117834
3Lanús271517:125834
4Vélez251519:127744
5San Lorenzo231512:102654
6River211520:155636
7Talleres20159:12-3555
8San Martín191511:12-1474
9Sarmiento191512:16-4546
10Gimnasia191511:16-5618
11Atl. Tucumán181516:19-3537
12Independiente151513:130366
13Instituto15159:17-8366
14Platense121512:22-10267
15Godoy Cruz111510:18-8186

Así está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central663140:152518121
2Boca Jrs.593150:23271786
3Argentinos543140:21191597
4River523141:241714107
5Riestra513131:181313126
6Racing503141:291215511
7San Lorenzo503126:20613117
8Tigre493132:23913108
9
Barracas
Barracas		483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
13Estudiantes423134:35-111911
14Central Córdoba413137:325101110
15Ind. Rivadavia403132:34-29139
16Vélez393126:34-811614
17Unión383131:30191111
18Defensa383132:39-710813
19Belgrano363126:34-87159
20Platense353125:33-881112
21Gimnasia353120:34-1410516
22Atl. Tucumán343133:40-710417
23Banfield343128:39-119715
24Sarmiento343123:35-1271311
25Talleres333120:27-771212
26Newell’s333125:37-128914
27Instituto333125:37-128914
28Aldosivi303127:44-178617
29San Martín283116:30-1461015
30Godoy Cruz283118:36-1841611
Datos clave

  • El Artículo 24.3 de la LPF rige el descenso y elimina los criterios deportivos de desempate.
  • Si la igualdad de puntos persiste en la zona de descenso, se juega un partido de desempate obligatorio.
  • La Tabla General de Posiciones (cupos a Copas) usa la Mayor diferencia de goles como primer criterio.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

