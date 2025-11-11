El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

La última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025 será una jornada de alta tensión, ya que definirá tres frentes: los clasificados a los playoffs, los puestos de la tabla anual y los descensos. En este escenario de múltiples definiciones, el reglamento de La Liga Profesional se vuelve la protagonista, estableciendo criterios diferentes ante la igualdad de puntos, con una regla particularmente drástica para la permanencia.

La LPF establece una jerarquía clara para resolver la igualdad de puntos en la tabla acumulada y aquella que define los ocho clasificados de cada zona a los playoffs. Para estas instancias, los criterios son meramente deportivos. Según el Artículo 24.2, en caso de igualdad de unidades entre dos o más equipos, el desempate se definirá siguiendo estrictamente este orden:

Mayor diferencia de goles. Mayor cantidad de goles a favor. Resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los Torneos Ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025. Si la igualdad persiste, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.

La regla del descenso, un criterio aparte

El escenario cambia de manera radical cuando la igualdad de puntos se produce en las posiciones que definen la pérdida de categoría, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. En este aspecto, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. Sí, la diferencia de gol, la cantidad de goles a favor y los resultados entre sí quedan totalmente excluidos.

Como consecuencia de esta medida, si la igualdad persiste en la posición que marca la pérdida de categoría, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.

Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia. Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Boca Jrs. 26 15 26:12 14 7 5 3 2 Unión 24 15 20:13 7 6 6 3 3 Central Córdoba 23 15 16:10 6 5 8 2 4 Tigre 22 15 14:11 3 5 7 3 5 Barracas 22 15 18:16 2 5 7 3 6 Racing 22 15 15:13 2 6 4 5 7 Argentinos 21 15 16:12 4 6 3 6 8 Estudiantes 21 15 16:16 0 6 3 6 9 Banfield 20 15 14:20 -6 6 2 7 10 Belgrano 19 15 13:11 2 4 7 4 11 Defensa 19 15 14:17 -3 5 4 6 12 Huracán 19 15 9:14 -5 5 4 6 13 Aldosivi 15 15 9:16 -7 4 3 8 14 Newell’s 14 15 13:22 -9 3 5 7 15 Ind. Rivadavia 13 15 12:17 -5 2 7 6

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 31 15 18:7 11 8 7 0 2 Riestra 27 15 18:11 7 8 3 4 3 Lanús 27 15 17:12 5 8 3 4 4 Vélez 25 15 19:12 7 7 4 4 5 San Lorenzo 23 15 12:10 2 6 5 4 6 River 21 15 20:15 5 6 3 6 7 Talleres 20 15 9:12 -3 5 5 5 8 San Martín 19 15 11:12 -1 4 7 4 9 Sarmiento 19 15 12:16 -4 5 4 6 10 Gimnasia 19 15 11:16 -5 6 1 8 11 Atl. Tucumán 18 15 16:19 -3 5 3 7 12 Independiente 15 15 13:13 0 3 6 6 13 Instituto 15 15 9:17 -8 3 6 6 14 Platense 12 15 12:22 -10 2 6 7 15 Godoy Cruz 11 15 10:18 -8 1 8 6

Así está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca Jrs. 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Riestra 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9 13 Estudiantes 42 31 34:35 -1 11 9 11 14 Central Córdoba 41 31 37:32 5 10 11 10 15 Ind. Rivadavia 40 31 32:34 -2 9 13 9 16 Vélez 39 31 26:34 -8 11 6 14 17 Unión 38 31 31:30 1 9 11 11 18 Defensa 38 31 32:39 -7 10 8 13 19 Belgrano 36 31 26:34 -8 7 15 9 20 Platense 35 31 25:33 -8 8 11 12 21 Gimnasia 35 31 20:34 -14 10 5 16 22 Atl. Tucumán 34 31 33:40 -7 10 4 17 23 Banfield 34 31 28:39 -11 9 7 15 24 Sarmiento 34 31 23:35 -12 7 13 11 25 Talleres 33 31 20:27 -7 7 12 12 26 Newell’s 33 31 25:37 -12 8 9 14 27 Instituto 33 31 25:37 -12 8 9 14 28 Aldosivi 30 31 27:44 -17 8 6 17 29 San Martín 28 31 16:30 -14 6 10 15 30 Godoy Cruz 28 31 18:36 -18 4 16 11

