Sebastián Villa explicó porqué no fue refuerzo de River y volvió a abrirle la puerta a Boca: “Riquelme me puede llamar”

El futbolista de Independiente Rivadavia se refirió al último mercado de pases y la posibilidad de cambiar de aires.

En el último mercado de pases uno de los futbolistas más nombrados en el fútbol argentino fue Sebastián Villa. El delantero de Independiente Rivadavia estuvo tanto en el radar de River como de Boca, pero finalmente permaneció un semestre más en la Lepra, donde es capitán y referente.

En una entrevista con TyC Sports, el futbolista de 29 años explicó por qué no se convirtió en refuerzo del Millonario por pedido de Marcelo Gallardo, y también le abrió la posibilidad de volver a ponerse la camiseta del Xeneize en caso de recibir un llamado por parte de Juan Román Riquelme.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”, explicó Villa, que dio a entender que jugaría en River sin importarle su pasado en Boca.

Además, reveló que también tuvo charlas para regresar al Xeneize: “Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro”.

Siguiendo por la misma línea, le dejó las puertas abiertas a una posible comunicación por parte de Juan Román Riquelme para que vuelva a jugar en el Xeneize, tal como lo hizo entre 2018 y 2023: “Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”, tiró.

Villa se ilusionó con ganar la Copa Libertadores

Por otro lado, el delantero colombiano también se refirió a la actualidad de Independiente Rivadavia de Mendoza, con quien quedó eliminado en el Torneo Apertura y logró la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores con dos fechas de anticipación.

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“Contento por lo que hemos hecho aquí, no solo a nivel nacional sino también internacional. Es un proceso muy bonito. Nosotros somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en nuestro grupo, logramos puntos muy importantes fuera de casa y conseguimos una cantidad de puntos importantes”, afirmó. Y agregó: “Uno siempre sueña en grande. Estamos primeros en la tabla de nuestro grupo, ¿por qué no soñar?”.

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