Quién es el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con el condimento extra de que este partido también es importante para ambos pensando en los primeros puestos de la tabla anual.

De cara a este encuentro, AFA determinó que el encargado de impartir justicia sea Nicolás Ramírez, el experimentado árbitro de 39 años nacido en San Nicolás, y que estará presente en un Superclásico por cuarta vez en su carrera. En este sentido, su saldo es de dos victorias para el Millonario y una para el Xeneize.

A lo largo de su carrera, Ramírez dirigió distintos partidos importantes del fútbol argentino, ya que en su haber tiene nueve finales, tanto de Primera División como también de la Supercopa Internacional, e incluso del reducido de la Primera Nacional.

En cuanto a su historial dirigiendo a Boca, el árbitro de 39 años estuvo presente en 14 partidos, con un saldo positivo para el elenco de la Ribera, ya que consiguió siete victorias, dos empates y cinco derrotas. Su último encuentro, fue el empate 1 a 1 contra Racing en el Torneo Clausura.

Por el lado de River, es el equipo al que más dirigió, con un total de 21 partidos. En total, el Millonario consiguió 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Su último encuentro fue por la octava fecha de este Torneo Clausura, que terminó con victoria de los de Ponzio por 3 a 1.

La terna completa del Superclásico

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez