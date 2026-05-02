Maravilla Martínez sorprendió en Racing por su pronta recuperación y Gustavo Costas decidió si jugará ante Huracán

La paciencia del hincha de Racing está desbordada. Desde el pasado 7 de abril que los dirigidos por Gustavo Costas no obtienen una victoria, el desempeño del plantel viene en capa caída y, como si fuese poco, habían perdido a Adrián Martínez.

El gran goleador de la Academia, en la práctica previa a lo que fue el viaje hacia Venezuela para enfrentar a Caracas por la Copa Sudamericana, sufrió un esguince en su rodilla derecha y se creía que iba a estar afuera de las canchas al menos por un mes. Pero se recuperó.

Pese al poco tiempo que estuvo dentro de la enfermería, donde realizó doble turno para ponerse a tono, el nacido en Campana logró recuperarse y dejó atrás la complicación en su rodilla. ¿Será un nuevo milagro de Dios? Más allá del trabajo que hizo para estar a disposición de Costas, el 9 es muy religioso y, en más de una ocasión, le adjudicó sus recuperaciones a la obra divina.

No hay duda alguna de que la Academia lo necesita, ya que está obligada a ganar para poder clasificar a los Playoffs del Torneo Apertura. Por esa misma razón, el DT lo incluirá entre los convocados, que se darán a conocer luego de la práctica de este sábado, y también lo colocará desde el inicio para enfrentar a un Huracán que tiene las mismas necesidades deportivas.

Maravilla Martínez se lleva el balón frente a Ian Subiabre. (Getty Images)

La temporada de Adrián Martínez en Racing

Lejos quedaron los 30 goles que anotó en todo el 2024. Desde la salida de Maximiliano Salas, la performance goleadora de Adrián Martínez tuvo una merma, al igual que el rendimiento de Racing. Así y todo, el artillero se las ingenió para anotar.

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En lo que va del año, el nacido en Campana lleva un total de 6 tantos en 16 juegos, pese a que no aportó asistencias. Además, en 1.290 minutos dentro del campo de juego, vio tres tarjetas amarillas.

La posible formación de Racing vs. Huracán

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Ezequiel Cannavo, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Baltasar Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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