En Belgrano no quedaron para nada contentos con el arbitraje luego de la caída ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina. A falta de pocos minutos para el cierre, Yael Falcón Pérez cobró un penal a favor del Bicho que desató la furia del equipo cordobés, especialmente a su técnico, Ricardo Zielinski.

Minutos después del final, el entrenador del Pirata se sentó enfurecido en conferencia de prensa y no se guardó absolutamente nada: “Quiero hablar de algunas cosas que ya te joden un poco. Primero, que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente; segundo, el árbitro“.

“No soy de hablar de los árbitros. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón”, expresó el estratega.

Con el correr de las frases, el Ruso fue elevando la temperatura: “Terminenla de perjudicar, porque laburamos todos. Necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente”.

“El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces me van a cagar?“, soltó Zielinski, en una declaración que incluso va más allá del arbitraje de Falcón Pérez. Luego, continuó: “Yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?”.

Argentinos espera por River o Independiente Rivadavia

Con la victoria ante Belgrano, Argentinos Juniors se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2025. El equipo de Nicolás Diez hizo su trabajo y ahora espera por River o Independiente Rivadavia, que se verán las caras esta noche en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Marcelo Gallardo buscará jugar su segunda final del año, pero tendrá del otro lado al complicado conjunto mendocino, con Sebastián Villa a la cabeza. El compromiso comenzará a las 22.10 y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TyC Sports.

ver también Esto dijo el presidente de Independiente Rivadavia sobre Sebastián Villa a horas de las semifinales de la Copa Argentina ante River