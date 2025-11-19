Ni Haití, ni Curazao ni Cabo Verde: el peor seleccionado que clasificó al Mundial 2026, según la FIFA

De a poco, se terminan las diferentes ediciones de las Eliminatorias con rumbo al Mundial 2026. Hasta el momento, hay 42 países clasificados y solamente restan que se definan los seis cupos restantes para que, por primera vez en la historia, la competencia se desarrolle con 48 participantes.

Este nuevo formato permite que haya nuevos equipos que formen parte del más importante certamen de la FIFA, como son los casos de Haití, Curazao y Cabo Verde. Otros, que hacía tiempo no tenían la chance, como Escocia y Austria (no formaban parte desde Francia 1998), regresen a la cita mundialista. Pero ahora, con la última actualización del Ranking FIFA, se conoció cuál es el peor clasificado.

Con un total de 1279.25 puntos, y luego de obtener dos derrotas y un empate en sus últimas tres presentaciones, Nueva Zelanda ocupa el puesto 86 del sistema de orientación reglamentaria hacia los posibles destinos de los seleccionados en los mundiales.

A diferencia de los seleccionados anteriormente mencionados, los oceánicos participaron de dos ediciones mundialistas: España 1982 (primera ronda) y Sudáfrica 2010 (fase de grupos), siendo que Estados Unidos, México y Canada 2026 será su tercera presencia. Pero con este último Ranking FIFA que se conoció, Cabo Verde se encuentra en el puesto 68, Curazao en el 82 y Haití en el 84.

Nueva Zelanda, de los clasificados al Mundial 2026, es el país peor ubicado en el Ranking FIFA. (Getty Images)

Las 22 selecciones que siguen en carrera para el Mundial 2026

Repechaje UEFA

Bombo 1

Italia

Ucrania

Turquía

Dinamarca

Bombo 2

Polonia

Gales

Eslovaquia

República Checa

Bombo 3

Bosnia y Herzegovina

Irlanda

Albania

Kosovo

Bombo 4

Suecia

Macedonia del Norte

Rumania

Irlanda del Norte

Cuatro de estas selecciones se meterán al Mundial, y serán sorteadas según los bombos a los que fueron asignados (los primeros tres por ranking FIFA tras quedar segundos en las Eliminatorias, y el último por la Nations League).

Repechaje global

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (OFC)

República Democrática del Congo (CAF)

Surinam (Concacaf)

Jamaica (Concacaf)

Irak (AFC)

Dos de estos seleccionados serán parte de la contienda mundialista. Por ranking FIFA, Irak y RD Congo tendrán el beneficio de disputar un solo partido, mientras que los cuatro restantes tendrán que afrontar dos compromisos para definir su suerte.

Uno por uno, los 42 clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgica (UEFA) Suiza (UEFA) Escocia (UEFA) Austria (UEFA) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf) Panamá (Concacaf) REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE FIFA REPECHAJE FIFA

El Ranking FIFA de los clasificados al Mundial 2026

España (1°)

Argentina (2°)

Francia (3°)

Inglaterra (4°)

Brasil (5°)

Portugal (6°)

Países Bajos (7°)

Bélgica (8°)

Alemania (9°)

Croacia (10°)

Marruecos (11°)

Colombia (13°)

Estados Unidos (14°)

México (15°)

Uruguay (16°)

Suiza (17°)

Japón (18°)

Senegal (19°)

Irán (20°)

República de Corea (22°)

Ecuador (23°)

Austria (24°)

Australia (26°)

Canadá (27°)

Noruega (29°)

Panamá (30°)

Egipto (34°)

Argelia (35°)

Escocia (36°)

Paraguay (39°)

Túnez (40°)

Costa de Marfil (42°)

Uzbekistán (50°)

Qatar (51°)

Arabia Saudita (60°)

Sudáfrica (61°)

Jordania (66°)

Cabo Verde (68°)

Ghana (72°)

Curazao (82°)

Haití (84°)

Nueva Zelanda (86°)

El Ranking FIFA de los países que van al Repechaje para el Mundial 2026

Italia (12°)

Dinamarca (21°)

Turquía (25°)

Ucrania (28°)

Polonia (31°)

Gales (32°)

Suecia (43°)

República Checa (44°)

Eslovaquia (45°)

Rumania (47°)

República Democrática del Congo (56°)

Irak (58°)

República de Irlanda (59°)

Albania (63°)

Macedonia del Norte (65°)

Irlanda del Norte (69°)

Jamaica (70°)

Bosnia y Herzegovina (71°)

Bolivia (76°)

Kosovo (80°)

Surinam (123°)

Nueva Caledonia (149°)

¿Cómo se juega el repechaje europeo?

Como en los últimos años, UEFA tendrá su propio repechaje. El mismo cuenta con 16 selecciones como protagonistas y solamente cuatro de ellas podrán acceder al Mundial. Dentro de los países más importantes que participarán, se encuentran Italia, Polonia, Dinamarca y Suecia.

El formato será sencillo. Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves, donde cada una funcionará como un mini-torneo de eliminación. Cada llave constará de una semifinal y una final que se disputarán a partido único, asentando que el ganador de cada “reducido” obtendrán su respectivo boleto a la Copa del Mundo 2026.

Bajo este contexto, los emparejamientos pasan a cumplir un papel fundamental en la ecuación. El mismo se dividirá en cuatro bombos según el Ranking FIFA, donde los equipos del pote 1 se medirán con los que integren el número 4, dejando a los del segundo contra los del tercero.

¿Cómo se juega el repechaje del resto del mundo?

Con seis selecciones participantes. Una de Conmebol, otra de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de Concacaf, el repechaje del resto del mundo será más sencillo. Se dividirá en dos subgrupos de a tres, y los dos mejores ubicados esperarán directamente en una final.

Los peores cuatro ubicados por ranking FIFA (Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) se enfrentarán por sorteo en dos semifinales, y los ganadores de estas llaves irán a la final frente a Irak y República Democrática del Congo, quienes son los dos mejores ubicados.

Los dos ganadores de estas finales se meterán en el bombo cuatro del sorteo del Mundial 2026, mientras que los perdedores quedarán eliminados de la cita mundialista.

