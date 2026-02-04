Sonó para reforzar a River, pero será rival de Messi en la MLS

Apenas River cerró a Fausto Vera como su primer refuerzo, en diciembre del año pasado, tuvo lugar un desfile de nombres para jerarquizar el lateral izquierdo como pedido prioritario de Marcelo Gallardo. Recién el 7 de enero se hizo oficial el arribo de Matías Viña en esa posición, después de varias negociaciones y sondeos con otras opciones que no llegaron a buen puerto.

Uno de esos nombres fue Elías Báez, jugador de San Lorenzo que aunque no estaba entre las opciones principales sí había surgido como alternativa a Román Vega y Julio Soler, que eran los futbolistas por los que se hicieron intentos en aquel entonces.

Con El Millonario interesado, desde El Ciclón se puso al lateral de 21 años un valor de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase y las gestiones se enfriaron casi sin siquiera haberse iniciado. Un mes y medio después, el club informó la venta del jugador en una cifra considerablemente inferior y a un club de la MLS.

“San Lorenzo transfirió a Elías Báez al Atlanta United de la MLS. La operación se realizó por el cien por ciento de los derechos económicos a cambio de tres millones de dólares brutos más bonus por objetivos”, se comunicó desde las redes sociales oficiales del Ciclón.

Atlanta United dio la bienvenida a Elías Baez (Atlanta United en X).

El equipo que comparte la Conferencia Este con el Inter Miami de Lionel Messi, siendo su verdugo en la primera ronda de playoffs de 2024 confirmó el fichaje y comunicó que se le firmó un contrato hasta 2028, con posibilidad de extenderlo por uno o dos años más.

Publicidad

Publicidad

Primeros elogios para Báez en Atlanta

Chris Henderson, director deportivo de Atlanta United, fue muy elogioso de Elías Báez tras la confirmación de su fichaje con el club. “Elías ha emergido como uno de los mejores defensores jóvenes de Argentina en las últimas dos temporadas y estamos contentos de que haya elegido Atlanta United como el siguiente paso en su carrera”, manifestó.

Y agregó: “Aportará energía y tenacidad, además que consideramos que encajará a la perfección con nuestro estilo de juego. Estamos deseando darle la bienvenida al club e integrarlo en nuestro grupo”.

Data clave

San Lorenzo transfirió al lateral Elías Báez al Atlanta United por 3 millones de dólares .

transfirió al lateral al por . El futbolista de 21 años firmó un contrato hasta 2028 con el equipo estadounidense.

firmó un contrato hasta con el equipo estadounidense. River incorporó oficialmente a Matías Viña el 7 de enero para reforzar la banda izquierda.

Publicidad